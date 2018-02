Kanada nás ničím nepřekvapila, těší Jandače. K přímému postupu do čtvrtfinále stačí dva body

„Neměli jsme úplně nejlepší vstup do zápasu, hned v prvním střídání jsme udělali faul a v oslabení dostali gól. Bohudík jsme rychle srovnali jsme, opět jsme ale nechali soupeře odskočit. Nebylo příjemné inkasovat oba góly z kanadských přesilovek, přitom jsme se na ně připravovali. Ale při hře pět na pět jsme nehráli vůbec špatně," soudil Jandač, jemuž vyšlo nasazení dvou nových tváří do sestavy.

Martin Růžička na ledě hýřil aktivitou, stejně jako Dominik Kubalík, který vstřelil i první gól českého týmu. „Oba zahráli velmi dobře. Tím ale nechci říct, že ti, kteří byli mimo sestavu, hráli minule špatně. Máme tady vyrovnaný tým, nějaký plán do zápasu, a dnes se nám dařilo ho plnit," těšilo šéfa střídačky.

„Předvedli jsme velmi dobrý výkon. Hlavně v první polovině zápasu dokonce výborný, v té druhé byli víc na puku Kanaďani. Kanada nás vůbec ničím nepřekvapila. Hra se odvíjela tak, jak jsme se na ni připravili. Kluci všechno, kromě oslabení, velmi dobře zvládli. Nebýt gólů v oslabení jsme možná mohli mít tři body, ale i dva bereme. Je to super," řekl Jandač.

„Porazili jsme jednoho z favoritů turnaje, předvedli jsme úplně jiný výkon než proti Koreji," pokračoval Jandač, který už vyhlíží nedělní závěrečný souboj skupiny proti Švýcarsku.

Pakliže v něm národní tým získá alespoň dva body, postoupí z prvního místa přímo do čtvrtfinále. „Čeká nás zase těžký soupeř. Radost z výhry nad Kanadou si užijeme jen chvilku. Rychle na to musíme zapomenout a připravit se na Švýcary, nebude to s nimi jednoduché," uvědomuje si Jandač.