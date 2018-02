Slovensko, nebo Amerika? Neřeším to. Ale Rusům to zase vychází, prohlásil Jandač

Moc ho potěšilo, že první úkol jeho mužstvo splnilo a coby vítěz skupiny A dokázalo postoupit přímo do čtvrtfinále, takže nemusí už v úterý absolvovat na ZOH předkolo play off. Trenér české reprezentace Josef Jandač ale neřeší, jestli v boji o semifinále národní tým vyzve Spojené státy americké, nebo Slovensko. „Někdo na nás prostě vyjde,“ odmítá si dělat těžkou hlavu.

Před olympiádou jste říkal, jak moc byste se chtěl vyhnout zrádnému předkolu play off a postoupit přímo do čtvrtfinále. Jste tedy maximálně spokojený?

Je to výhoda. Každý další zápas totiž stojí síly. Zadruhé máme trošku čas zregenerovat, protože čtvrtfinále hrajeme ve středu. Navíc je dobré, že do čtvrtfinále jdeme po výhře.

Ve čtvrtfinále narazíte na Slovensko, nebo Spojené státy. Jak to hodnotíte?

Někdo na nás prostě vyjde, bude to klíčové utkání v turnaji. Teď jsme splnili první cíl. Neřeším, kdo na nás přijde. Rusové, přestože mají méně bodů než my, narazí na nejslabší dvojici (Rusko čeká Slovinsko, nebo Norsko). Zase to Rusům vychází.

Rusové by vás případně čekali v semifinále. Skupinou jste prošli bez jediné prohry, všechna utkání ale byla až do konce vyrovnaná...

Nebyla to jednoduchá utkání, ani to první s relativně slabším soupeřem. Ale máme tři vítězství a první úkol, který jsme si dali, tedy vyhnout se předkolu, jsme splnili.

Těší vás, že po duelu s Koreou šly výkony týmu nahoru?

Hlavně Francík (Pavel Francouz) chytá. To je základ. Má výbornou formu a je spolehlivý. Bohužel v posledních turnajích jsme neměli extra produktivitu a musíme zápasy vyhrávat na méně vstřelených gólů. Zatím směrem dozadu góly nedostáváme, což je důležité. Se Švýcarskem jsme ubránili i oslabení, což bylo taky důležité.

Nezdálo se vám, že rozhodčí na váš tým měli přísný metr? Zatímco Švýcaři hráli hned pět přesilovek, vy jen jedinou...

Musím se na to ještě podívat. Dostávám přes vysílačku nějaké informace z tribuny, jestli šlo o fauly. Chtěl jsem ale krotit emoce, protože jsem dnes cítil, že bylo mužstvo víc podrážděné směrem k rozhodčím. Ale byl to takový divný metr, v první třetině mohli vyloučit na obě strany a vylučovali nás. V tom, co se odehrávalo na ledě, byl trošku nepoměr. Nevím, proč to také píská kanadský rozhodčí Iverson (Naráží na fakt, že Kanada je jedním ze soupeřů ve skupině). Nic s tím ale neudělám. Důležité je, že jsme vyhráli. Když přijdou sporné momenty a ještě si s nimi poradíte, je to o to pozitivnější. Bylo by ale dobré, aby další zápasy pískali zkušenější rozhodčí.

Jste spokojený, jak tým na ledě i v kabině řídí kapitán Martin Erat?

Je to zkušený borec, hraje pro tým, umí promluvit v kabině. Jsme rádi, že ho tady máme. Upozorňuje spoluhráče, aby nedělali fauly, ale na to apelují i jiní zkušení borci.

Cítíte z hráčů velkou touhu dosáhnout úspěchu?

Cítíme to všichni. Vyhráli jsme všechny tři těžké zápasy, mužstvo je zvládlo dobře. Dokázali jsme si poradit s krizovými momenty. Teď už se uvidí.

Dostanou hráči v pondělí volno?

Poradíme se. Potřebujeme zregenerovat, v úterý už se potřebujeme připravovat na soupeře. Podíváme se, kdo na nás vyjde, uděláme porady. Měli bychom být dobře připravení na oba možné soupeře.