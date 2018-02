Nakládal s Poláškem předčasně ukončili trénink. Na ledě zůstaly střepy

Poslední trénink českých hokejistů před čtvrtfinálovým soubojem na ZOH proti Spojeným státům americkým už se pomalu chýlil k závěru, nakonec ale nečekaně skončil ještě o pár minut dřív, než bylo v plánu. Mohli za to obránci Jakub Nakládal s Adamem Poláškem...

Nakládal se při střele opřel do kotouče s takovou vervou, že vysklil plexisklo za jednou z branek. Překvapení pořadatelé chvíli užasle zírali, po několika minutách ale už nesli plexisklo náhradní. Jenže v té době vypálil i Polášek a pořadatelé mohli jít pro další plexisklo. Češi tak trénink radši ukončili o deset minut dříve, na ledě totiž zůstaly střepy.

„Je vidět, že spolu hrajeme v jedné obraně a že si rozumíme," smál se Polášek. „Jsme si podobní jako vejce vejci," dodával.

„Ta plexiskla už musel někdo načít. Nemyslím si, že má někdo takovou ránu, že by ho střelou rozbil. I když možná Nakly jo," šklebil se Roman Červenka.

„Vyhodit sem tam puk z obranného pásmu přes plexisklo není na škodu, v tom útočném by ale bylo dobré trefovat bránu," radil svým svěřencům hlavní trenér Josef Jandač.

Jen pár minut po tréninku skončil zápas předkola play off mezi Spojenými státy a Slovenskem, který určil, že soupeřem českého týmu ve čtvrtfinále budou po výhře 5:1 Američané.

Jandač prohrál sázku

„Bylo nám jedno, kdo na nás vyjde. Mezi trenéry jsme ale tipovali, kdo to bude, a víc tipů bylo na Ameriku. Já měl přesný výsledek 3:1, takže jsem prohrál deset euro," mračil se na oko Jandač.

Národní tým v úterý trénoval ve stejném složení, v jakém odehrál poslední dva zápasy skupiny proti Kanadě a Švýcarsku. Otazník však visí nad startem obránce Michala Jordána, který trénink nedokončil. „Trošku ho píchlo ve svalu, tak šel radši z ledu. Nevím, jak je teď na tom. Jeho start je s otazníkem, kdyby to nešlo, zařadili bychom místo něj Vitáska," uvedl Jandač.

Američany potká národní tým ve čtvrtfinále MS nebo ZOH už popáté za posledních sedm let. Bilance je vyrovnaná 2:2. V roce 2011 vyhráli Češi na MS v Bratislavě 4:0, před čtyřmi lety na hrách v Soči prohráli 2:5. Ještě v témže roce zdolali USA na MS v Minsku 4:3, na předloňském MS v Moskvě padli 1:2 po nájezdech.

Den volna navíc nehraje roli

„Bylo by dobré jim to poslední vyřazení na šampionátu v Rusku teď vrátit. Musíme se jim vyrovnat v rychlosti, na širokém kluzišti rozhoduje dobré bruslení. Je třeba si taky pokrýt brejkové situace, druhou vlnu. Musíme být víc na puku než soupeř a pokusit se proměnit přesilovku a ubránit oslabení," vypočítává Jandač klíčové faktory úspěchu.

Den volna navíc, které má oproti zámořskému výběru český tým, podle Jandače velkou roli nesehraje. „Američané skončili základní skupinu už v sobotu, o den dřív než my, takže měli před předkolem dva dny odpočinku, jako my před čtvrtfinále. Orazili si a vítězství nad Slovenskem jim dalo vítr do plachet, můžou být v euforii," soudí hlavní trenér.

„Nevím, kolik je předkolo stálo sil, to nám řeknou asistent Jirka Kalous s videokoučem Denisem Havlem, kteří byli v hledišti. Já viděl jen začátek druhé třetiny, kdy dali první gól a pak druhý v přesilovce pět na tři. Asi je utkání tolik sil nestálo, když vyhráli 5:1," uvažuje Jandač.