Oblíbený soupeř to není, říká Červenka o Americe. Ve čtvrtfinále jí čelí už popáté

Se čtvrtfinálovými zápasy proti Spojeným státům americkým má zkušenosti jako nikdo jiný. Za posledních sedm let nastoupila česká hokejová reprezentace na velkých turnajích proti Američanům v boji o semifinále čtyřikrát, a Roman Červenka u toho ani jednou nechyběl. Bilanci má zatím vyrovnanou - výhru slavil na MS 2011 a 2014, neuspěl naopak na ZOH 2014 a MS 2016.

Jak jste přijal fakt, že vás čekají Američané a ne Slováci?

Oba soupeři by byli těžcí. Ale co si budeme povídat, oblíbený soupeř Amerika není. Jejich styl hokeje je pro nás náročný. Není ale potřeba z nich mít strach a bát se, i když nás nečeká nic lehkého. Máme dost kvalitní tým na to, abychom je porazili. A taky věřím, že je porazíme.

Může být vaší výhodou, že jste měli dva dny volna a mohli jste pošetřit síly?

Nějaká zvláštní výhoda to nebude. Američané mají mladý tým, živý. Nemyslím si, že budou unavení. To rozhodně ne. Na čtvrtfinále si odpočinou, mají dost času.

Co na ně bude platit?

Musíme být od začátku aktivní a mít dobrý pohyb. Je to o tom, kdo bude dříve na puku, kdo s ním bude hrát. Prostě předvádět agresivní rychlý hokej, nesmíme být pozadu.

A hlavně nebýt moc vylučovaní?

Bude strašně důležité vyvarovat se faulů. Všichni víme, že může rozhodnout jedna přesilovka. Ve skupině jsme s vyloučeními měli lehké problémy, bylo jich docela dost. To by se ve středu nemělo stát. Je jasné, že nějaký faul přijde, hlavně ale nedělat zbytečné.

Cítíte z týmu před klíčovým zápasem turnaje velké odhodlání?

Doufám v to. Můžeme se odpíchnout z posledních dvou zápasů ve skupině, které jsme odehráli dobře. Můžeme být zdravě sebevědomí, což pomůže, abychom nehráli ustrašeně. Je třeba si věřit.