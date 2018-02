Němci rychle rozhodli v prodloužení, čeká je Švédsko

Německá radost poté, co Yannic Seidenberg zařídil týmu postup přes Švýcary.

Vyrovnaný duel rozhodl už po 26 sekundách prodloužení Yannic Seidenberg. Němci od začátku zápasu vedli, když se trefil Pföderl, ale od přesné trefy Simona Mosera z 24. minuty byl stav vyrovnaný.

Ve stejné fázi turnaje vypadli Švýcaři i před čtyřmi lety v Soči, kdy skončili po porážce 1:3 s Lotyšskem devátí. Němci v Rusku nestartovali, na ZOH 2006 a 2010 se do čtvrtfinále nepodívali, v roce 2002 v Salt Lake City byli osmí.

Zápas měl šokující úvod, když Almond sestřelil Ehrhoffa a už po pouhých devíti vteřinách pro něho osmifinálové vystoupení skončilo. Sudí v čele s českým rozhodčím Hribikem ho poslali do šaten s trestem na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

Uběhlo 70 sekund z dlouhé přesilovky a za hříšníka pykal celý švýcarský tým, když ranou bez přípravy otevřel skóre Pföderl. Pokračující přesilovku ale utnul faulující Němec Schütz. Video pak po Diazově příležitosti zachránilo Němce od vyrovnání, když prokázalo, že puk nepřešel brankovou čáru.

V další možnosti neuspěl Schäppi, ale 24. minuta už přinesla radost na straně Švýcarů, když Suter zblízka sice ještě neprostřelil Aus den Birkena, ale ve správný čas na správném místě byl Moser a doklepl odražený kotouč do sítě.

Ve 47. minutě byl v dobré pozici Schütz, jenže poslední slovo měl strážce švýcarské branky Hiller. Na konci 52. minuty se před Švýcary otevřela jedinečná příležitost k rozhodujícímu úderu, když hráli přesilovku a bránící Boyle navíc fauloval.

Šestý tým posledního světového šampionátu v Německu a Francii však 14 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři nevyužil. Vniveč přišla rovněž následná klasická početní výhoda a Švýcary to muselo mrzet o to více, když v čase 60:26 úspěšně dorážející Seidenberg rozhodl.