Mozík zažíval na trestné lavici muka: Hrozný nervy! Modlil jsem se, ať to Francík zavře

„Byl to ode mě blbý faul. Tohle nemůžu udělat, možná to bylo z přemíry snahy. Dostal jsem hit, jenom jsem se otočil a vysekl soupeři hokejku," vysvětloval Mozík, a přestože uznal, že fauloval, podivoval se nejednotnému metru sudích.

„Na Erata s Radilem tam předtím byly dva evidentní fauly a nic se nedělo. A pak písknou ten můj. Navíc na konci třetí třetiny. Myslím, že rozhodčí by to měli pískat na obě strany a držet stejný metr," soudil obránce Podolsku.

Trnul hrůzou

Na trestné lavici pak trnul hrůzou, aby Američané jeho prohřešek nepotrestali. „Byly to hrozný, fakt hrozný nervy. Modlil jsem se, ať to Francík zavře a kluci nějak ubojují. Naštěstí se to podařilo. Klukům moc děkuju, že to ubránili," oddechl si Mozík.

Nervy si pak užil i při nájezdech. „Francík to ale parádně vychytal a Kouky předvedl super zakončení. Cítím velkou úlevu, že jsme v semifinále. Zasloužili jsme si ho, odehráli jsme dobrý zápas, byli jsme lepší. Ukázali jsme týmový duch a charakter, jsme super parta," nadšeně vykládal český obránce.

Slibuje, že o medaili se národní tým porve ze všech sil. „Uděláme všechno proto, abychom přivezli placku. Nejlépe zlatou, ale nějakou prostě musíme urvat. Necháme na ledě všechno. Všichni kluci a celý realizační tým chceme zabojovat. Už čekáme na úspěch dlouho," připomíná Mozík, že poslední medaili z velké akce získal národní tým před šesti lety na MS v Helsinkách a Stockholmu.