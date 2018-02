Nervozita nám svazovala ruce, věděl Jandač a plánoval čočku za nervydrásající čtvrtfinále

Dočkal se. V pravý čas. Zlomil prokletí čtvrtfinále a na třetí pokus v roli hlavního trenéra dovedl Josef Jandač českou hokejovou reprezentaci do semifinále velkého turnaje. Po krachu na Světovém poháru 2016 a mistrovství světa 2017 slavil devětačtyřicetiletý berounský rodák ve středu v Pchjongčchangu skalp Američanů po samostatných nájezdech, který garantuje místenku v semifinále zimních olympijských her.

„Hned jak přijdu do šatny, dostanou kluci čočku za ty nervy," prohodil český trenér Josef Jandač, když mířil za úspěšnými českými reprezentanty po triumfu nad Američany. „Ohromně jsem si přál postoupit. Dostal jsem možnost tady být a teď jsme s celým týmem dostali šanci hrát o medaile, což je paráda," lebedil si Jandač.

Ujišťoval, že skalp Američanů nebral jako satisfakci za zimní olympijské hry ve Vancouveru 2010, kde coby asistent trenéra Růžičky musel přijmout ve stejné fázi zimních olympijských her vyřazení. „Po průběhu zápasu není čas vzpomínat, zda jde o satisfakci za Vancouver."

Přesilovky se nedařily

Věděl, že jeho svěřencům význam zápasu v určitých pasážích svazoval ruce. „Ve druhé části jsme po druhé vstřelené brance přebírali otěže utkání. Jenže jsme nedokázali odskočit na rozdíl dvou gólů a při vlastní přesilovce inkasovali, což nás přibrzdilo," krčil rameny Jandač. „V některých momentech jsme byli nervózní, hlavně v přesilovkách se nedařilo."

Jedním z klíčových okamžiků byl zvládnutý závěr třetí části a úvod prodloužení, kdy český tým hrál v oslabení bez vyloučeného Mozíka. „Hrozně důležitý moment. Ale my jsme byli na americké přesilovky dobře připravení," vyzdvihl Jandač skutečnost, že byť český tým hrál pětkrát v oslabení, gól neinkasoval.

„Celkově hrajeme na olympiádě dobře do obrany, velmi obětavě, ale hrozně se nadřeme na góly. Chtělo by to větší gólový příspěvek. Je jedno, zda se trefí obránce či útočník. Máme pořád ve hře plno okamžiků, kdy kluci prováhají střelu. Na můj vkus musí létat puků na branku více," rekapituloval Jandač nejen bitvu s Američany. Vždyť nebýt dvou gólů do sítě Švýcarska při power play, činil by průměr českého výběru dvě trefy na zápas.

Francouz bránu zavřel

I proto už podruhé v průběhu olympijského turnaje v hale Kangnung dospěl zápas českého týmu do samostatných nájezdů. Po triumfu nad Kanadou, kdy český gólman inkasoval při trestných stříleních pouze jednou, nepustil Pavel Francouz za záda jediný puk z holí pěti Američanů. „Byl super. Zavřel branku a nedal jim šanci," chválil Jandač českého gólmana.

V součtu s trefou Koukala pak český výběr mohl propuknout v euforii. „Když Francouz chytil třetí pokus Američanů, cítil jsem, že se šance zvyšuje. Jel Kubalík, pak Kundrátek. Možná to od nich byla naivní provedení," krčil rameny Jandač a chválil autora vítězného gólu. „Koukal je zkušený borec, má toho spoustu za sebou. Proto je na olympiádě a vrací nám to."