Nadržení Němci! V semifinále se chystají šokovat i obhájce zlata

„Proč by ne? Myslím, že všichni sportovci na olympiádě mají snít o úspěchu a nám se ten sen vyplnil. Proti Kanaďanům se ho pokusíme posunout ještě dál," slibuje Sturm.

Semifinále na velké mezinárodní akci si Němci naposledy zahráli před osmi lety na domácím MS, tehdy ale nakonec zůstali bez medaile. „Teď jsme nadšení, že máme další šanci. Přitom nám chvíli trvalo, než jsme pochopili, co jsme dokázali. Před čtyřmi lety jsme se na olympiádu do Soči ani nekvalifikovali a teď najednou semifinále. Vyplácí se nám tvrdá práce, kterou jsme za tu dobu udělali," pochvaloval si kapitán Marcel Goc, zažívající třetí ZOH.

Kahun: Švédové byli nervózní

Švédy dokázali Němci porazit na ZOH vůbec poprvé. Sebevědomí jim dodal vzájemný zápas ve skupině, který prohráli těsně 0:1. „Zjistili jsme, že se s nimi dá hrát. Tím, že na olympiádě nejsou hráči z NHL, naše naděje na úspěch ještě vzrostly. Navíc mi přišlo, že ve čtvrtfinále byli Švédové nervózní, nenahrávali si tak přesně, jak jsou zvyklí," všiml si 22letý německý útočník Dominik Kahun, rodák z Plané u Mariánských Lázní.

„Jsem na kluky obrovsky hrdý, jak celý turnaj tvrdě makají. Pro německý hokej je to ohromný krok kupředu a skvělá reklama. Nedostali jsme se do semifinále mistrovství světa, které sledují jen hokejoví fanoušci, ale olympijských her. Ty zajímají úplně všechny," uvědomuje si Goc.

I proti Kanaďanům budou Němci outsiderem, věří ale, že poctivou prací můžou zaskočit dalšího favorita. „Bojujeme jeden za druhého, chceme zblokovat každou střelu. Nikdy si nepřestáváme věřit, což jsme dokázali ve čtvrtfinále, když Švédové ve třetí třetině smazali náš dvougólový náskok. Stejně jsme se nepoložili," soudí útočník Yannic Seidenberg.