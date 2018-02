Povzbudivá zpráva pro české hokejisty! Tygr v kleci věří, že proti Rusům nastoupí

Jordána píchlo ve svalu na noze při úterním tréninku, o den později sice ještě figuroval v původním zápisu čtvrtfinálového utkání, proti Američanům ale na led nevyjel. Po rozbruslení se rozhodl, že to na ostrý zápas není.

„Ve čtvrtek už to bylo o dost lepší. Absolvoval jsem celý trénink a noha vypadá dobře. Tak věřím, že proti Rusům nastoupím," prohlásil Jordán.

Do risku nepůjde

„Kdyby to ale nebylo stoprocentní, tak bych to určitě řekl trenérům. Jsme tu jako tým a do risku, že bych to klukům pokazil, nepůjdu. Když si budu úplně jistý, že je noha dobrá, budu hrát," vysvětluje Jordán.

Nervy drásající čtvrtfinále s USA, které rozhodly až samostatné nájezdy, sledoval z kabiny. „Bylo to šílený, na tribuně bych to totiž asi (psychicky) nezvládnul. Ale sledovat to z kabiny možná bylo ještě horší. Nevím, jestli bych něco podobného chtěl ještě někdy zažít. Chodil jsem po šatně jako tygr v kleci," řekl Jordán.

Teď už ale myslí na semifinále s Rusy. „Jsou velmi silní do útoku. Mají to poskládané ze dvou týmů KHL (CSKA Moskva a Petrohradu). Budou hodně sehraní. Věřím ale, že když na ledě necháme všechno, budeme skákat do střel a Francík zase zachytá, máme šanci postoupit," říká Jordán a z šesti porážek s Ruskem v řadě si nedělá těžkou hlavu. „Každá série jednou končí. Doufáme, že tahle v pátek," je odhodlaný.