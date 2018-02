Děsnou bolest vystřídal vztek. Kovalčukovi jsem hrubě nadával, netajil Kolář

Děsivá scéna, z níž mrazilo. Po ataku Ilji Kovalčuka, jedné z největších hvězd výběru Olympijských sportovců z Ruska, se koleno českého obránce Jana Koláře v pátečním semifinále hokejového turnaje zimních olympijských her v Pchjongčchangu strašidelně prohnulo. Z ledu musel zadákovi Jandačova výběru pomoci lékař. Ale jednatřicetiletý borec se po kratičkém odpočinku do hry vrátil.

„Bezprostředně po zákroku jsem nohu nemohl vůbec zatížit, natož se na ni postavit plnou vahou. Bolest byla strašná," vykládal po utkání zadák Chabarovsku, v jehož dresu se během sezóny potkává při duelech KHL s Kovalčukovým Petrohradem.

Rozjetá čtyřiatřicetiletá superstar ruského výběru zasáhla v útočném pásmu českého hráče kolenem přímo na koleno. Zatímco Kolář se v bolestech svíjel, sudí k nevoli české střídačky potrestali Kovalčuka jen dvouminutovým trestem. „Jasný faul na vyloučení do konce zápasu," zlobil se trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač.

Za pár minut se vše srovnalo

„Já jsem věděl, že to bude za pár minut dobré. Nebolely mě totiž vazy. Dostal jsem ránu přímo na kost. Na střídačce jsem nohu zaledoval a po pár minutách se vše srovnalo," vysvětloval Kolář.

Nechtěl řešit, do jaké míry Kovalčuk jednal s cílem zranit českého borce. „Možná náhoda, možná úmysl. Mám při zápasech spoustu zákroků, kdy chci někoho dohrát a on se na poslední chvíli uhne. Jak je člověk rozjetý, tělo už nezastaví, proto nechci Ilju soudit," byl zdrženlivý Kolář.

„Každopádně já Kovalčuka viděl až na poslední chvíli. Snažil jsem se ještě uhnout, ale i tak mě trefil na koleno. Je pak na rozhodčím, jak situaci posoudí. Určitě mohl udělit vyšší trest, pak mohl být zápas jinačí. Ale nemůžeme se vymlouvat na daný moment," měl jasno český obránce.

Vynechal jen pár střídání od času 28:55, kdy k děsivému zákroku došlo. Když znovu naskočil na led, hned se s Kovalčukem dostal do slovní potyčky. „Nadával jsem mu, že se ani neomluví. On sám věděl, jak mě trefil, a omluva nic nestojí, ani nebolí. Stačilo přijet a říct pár slov," nechápal Kolář postoj protihráče. „Byl jsem na něj hrubý, on mi stejně hrubě odpověděl. A víc bych se o tom radši nebavil," mávl rukou Kolář a měl jasno o programu večera předcházejícího bitvě o bronz. „Budu u fyzioterapeuta nebo doktora. Na pokoji budu nohu dál ledovat a snad budu fit na zápas o bronz."