Bláznivé, k nevíře, žasli Němci. Sami sobě jsme vykopali díru, posteskl si Kanaďan

Spanilá hokejová jízda Německa na zimních olympijských hrách v Pchjongčchanu nekončí! V semifinále tým trenéra Sturma porazil 4:3 Kanadu a poprvé v dějinách bude v bojích pod pěti kruhy hrát o zlato! Maximem německých hokejistů v historii zimních olympijských her byl dosud bronz z Lake Placid 1932 a Innsbrucku 1976.

„Německo ve finále zimní olympiády? Zní to bláznivě, co? Doma bojujeme o každou minutu v televizních relacích, jsme ve stínu fotbalu. Snad nyní dostaneme větší prostor," přál si trenér německých hokejistů Marco Sturm, bývalý hráč NHL, s vědomím senzačního úspěchu.

„Naše výkony v Pchjongčchangu zápas od zápasu gradují, ale zdá se mi neskutečné, že budeme hrát finále. Jsme hrdí jeden na druhého a současně nemůžeme uvěřit. Není pochyb, že v sobotu po probuzení se budeme jeden druhého ptát, jestli pouze nesníme," vykládal v euforii rozesmátý Frank Mauer, německý útočník. „Máme jisté stříbro, což je k nevíře," přitakával brankář Danny aus den Birken, jenž pochytal osmadvacet střel Kanaďanů.

Němci přitom z předešlých patnácti bitev s vítězi posledních dvou hokejových turnajů na zimních olympijských hrách odešli poraženi. A vůbec poprvé za čtyřiaosmdesát let vzájemných soubojů vstřelili Kanadě více jak tři góly. „To nemůže být pravda, já mám úplně husí kůži," vykasával si před televizními kamerami dres devětadvacetiletý Patrik Hager.

Z kanadských hokejistů, kteří vyhráli na střely 31:15 a v poslední třetině dokonce 15:1, doslova prýštilo zklamání. Po zápase si s vítězi podali ruce a bleskově mizeli do šatny. „Neexistuje pro nás žádná omluva. Němci byli lepší, přitom pro většinu z nás to byl jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry," soukal ze sebe jednatřicetiletý kanadský útočník Rob Klinkhammer. „Sami sobě jsme si během prvních dvou třetin vykopali díru, spadli do ní a nedokázali vylézt," posteskl si nad laxním přístupem pětatřicetiletý útočník Andrew Ebbett.