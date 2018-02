Změny pro zápas o bronz! Sekáč zůstane na tribuně, do sestavy se vrací Vondrka

Do sestavy české hokejové reprezentace v sobotním zápase o bronz (13.30) na ZOH proti Kanadě se nevejde Jiří Sekáč. Ve třetí útočné formaci ho nahradí Tomáš Zohorna. Jako třináctý útočník bude připraven Michal Vondrka.

Sekáče trenéři stáhli ze hry už v průběhu třetí třetiny pátečního semifinále proti Olympijským sportovcům Ruska (0:3), když nebyli spokojeni s jeho výkony. Jeho pozici v útoku s Radilem a Koukalem zaujal Zohrona a platit to bude i v sobotu proti Kanadě.

Role třináctého útočníka tak místo Zohrony připadne Michalu Vondrkovi, který na turnaji odehrál jen úvodní duel skupiny proti Jižní Koreji, další zápasy strávil na tribuně. Chytat bude znovu Pavel Francouz, obrana nastoupí rovněž ve stejném složení jako proti OSR.

Předpokládaná sestava českých hokejistů proti Kanadě Francouz – Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, Nakládal, Polášek, O. Němec – M. Erat, Jan Kovář, D. Kubalík – M. Růžička, Mertl, Červenka – Radil, Koukal, T. Zohorna – Řepík, Horák, Birner – Vondrka

Zklamání z prohraného semifinále český tým stále tíží. „Z hlav se to nedá dostat. Dneska je ale nový den, nový zápas, a hlavy prostě musíme přehodit. Zlato a stříbro nám sice uteklo, bronz je ale pořád ve hře! Musíme podat maximálně koncentrovaný a obětavý výkon," prohlásil asistent trenéra Václav Prospal po dopoledním rozbruslení.

To trenéři stanovili jako dobrovolné a zúčastnili se ho brankáři Francouz, Furch a Bartošák, obránci Němec, Nakládal, Vitásek a útočníci Kubalík, Vondrka, Zohorna, Koukal, Řepík, Birner a Horák.

Prospal neskrýval mírné překvapení, že v bitvě o bronz Češi vyzvou Kanadu, která v pátek podlehla v semifinále Německu 3:4. „Je to překvapivé, osobně jsem nevěřil, že Němci Kanadu porazí. Kdyby ale po dvou třetinách vedli 6:1, nikdo by se nemohl divit. Hráli opravdu velmi dobře a zaslouženě postoupili do finále," uznával Prospal.

Kanada zápas o bronz nevypustí

Kanadu český národní tým porazil v základní skupině ZOH v Pchjongčchangu 3:2 po samostatných nájezdech, předtím ji v prosinci zdolal i na moskevském Channel One Cupu 4:1. I tehdy ale bylo utkání vyrovnané až do samotného závěru, za stavu 2:1 přišly góly Erata a Řepíka do prázdné kanadské branky.

„Může nám pomoct, že jsme s nimi už hráli a porazili je. Nečeká nás ale nic jednoduchého. Musíme se připravit, že proti nám bude stát houževnatý soupeř, který taky nebude chtít odjet bez medaile," uvědomuje si Prospal.

A rozhodně si nemyslí, že by Kanada po ztrátě šance vyhrát olympijský hokejový turnaj potřetí za sebou neměla v zápase o třetí místo dostatečnou motivaci.

„Kvůli tomu, že tu nejsou hráči z NHL, cítili obrovskou šanci vyhrát zlatou olympijskou medaili. Mluvím o Kanaďanech, ale vlastně i o Čechách. Nevěřím ale tomu, že by Kanaďané zápas o bronz vypustili. I když někdy říkají, že jim záleží jenom na zlatu, půjdou do toho proti nám na plné koule a budou chtít vyhrát. Nečekám od nich nic jiného, než obrovské nasazení a bojovnost," tuší Prospal.