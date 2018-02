Tohle je můj konec v reprezentaci. Měli jsme na zlatou, hlesl kapitán

Mluvil tichým hlasem, zklamání z promarněné šance na zisk alespoň bronzové medaile ze ZOH v Pchjongčchangu z něj bylo na první pohled zcela patrné. 36letý kapitán české hokejové reprezentace Martin Erat ke třetímu místu z her v roce 2006 v Turíně další bronz nepřidá. Letos, ani nikdy jindy. Po porážce s Kanadou 4:6 totiž oznámil svůj konec v národním týmu.

Opravdu jste definitivně rozhodnutý?

Vážně. Tohle byl můj poslední zápas v národním týmu. Tohle je pro mě konec.

Je o to bolestnější, že přichází zrovna v tento moment?

Je to hrozná škoda. Jel jsem sem pro medaili. Věděl jsem, jak máme silný tým a jaká je situace. Už v semifinále byli Rusové hratelní. Bohužel se zápas zlomil na jejich stranu.

Převažuje po porážce v boji o bronz vztek, nebo smutek?

Je to vážně hrozná škoda. Měli jsme tým na to, abychom turnaj vyhráli. V semifinále s Ruskem jsme se vydali ze všech sil. V zápase s Kanadou jsme taky na ledě nechali všechno. Bohužel to nevyšlo.

Šlo něco v posledních dvou utkáních udělat jinak?

Ne. Náš tým chtěl vyhrát, což bylo nejdůležitější. Měli jsme všechny předpoklady, abychom získali zlatou medaili. Můžeme hledat pro a proti, prostě to nevyšlo. Dali jsme do toho všechno. Bohužel ale nemáme ani bronz.

Na celém turnaji jste hráli velmi dobře defenzivně, jenže Kanada vám nasázelo hned šest gólů. Tušíte, proč?

Pořád se řešilo, že dáváme málo gólů. Hlavní přece je, jestli vyhrajeme. Klidně třeba 1:0. Ale šest gólů prostě nemůžeme dostat.