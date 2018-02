OLYMPIJSKÝ SOUHRN: Němci senzaci nedotáhli, poslední zlato sebrala Björgenová. Pak oheň dohořel

Olympiáda v Pchjongčchangu je minulostí, XXIII. zimní hry v neděli po poledni ukončil slavnostní ceremoniál. Před uhasnutím olympijského ohně se ale ještě rozdávaly poslední sady medailí. Hokejový turnaj ovládli po dramatu Rusové, přestože ještě 56 sekund před koncem třetí třetiny s Německem prohrávali. Poslední zlato letošních her získala famózním způsobem Norka Marit Björgenová v běhu na lyžích na 30 km klasicky.

Ruská krasobruslařka Alina Zagitovová na exhibici v rámci olympijských her.

Ruská radost! Vjačeslav Vojnov poslal Rusko půl sekundy před koncem první třetiny do vedení v olympijském finále s Německem.

Český čtyřbob ve složení Jan Vrba, Jan Stokláska, Dominik Suchý a David Egydy se do čtvrté olympijské jízdy nekvalifikoval.

Český čtyřbob ve složení Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jan Šindelář a Jakub Nosek se do čtvrté olympijské jízdy nekvalifikoval.

Björgenová pojistila vítězství Norska v medailovém pořadí národů, v němž Seveřané získali 14 zlatých a celkem 39 medailí. O dva cenné kovy tak překonali rekord Spojených států amerických z Vancouveru 2010. V počtu zlatých medailí Norové vyrovnali historický rekord Kanady rovněž z Vancouveru. Čtrnáct zlatých medailí získalo v Pchjongčchangu také Německo, to ale mělo o čtyři stříbrné a čtyři bronzové méně než Norové. Třetí skončili s 11 triumfy Kanaďané.

Česká výprava skončila na olympijských hrách v Pchjongčchangu v pořadí států s dvěma zlatými, dvěma stříbrnými a třemi bronzovými medailemi čtrnáctá. České čtrnácté místo je vyrovnaným nejlepším výsledkem z her v Naganu 1998 a Vancouveru 2010. V Soči před čtyřmi lety skončili čeští reprezentanti patnáctí, třebaže získali rekordních osm medailí (2-4-2) a po diskvalifikaci ruské štafety biatlonistek za doping ještě čekají na další bronz.

Gusev s Kaprizovem odmítli senzaci

Pro německý tým byl postup do závěrečné bitvy turnaje obrovským úspěchem, zatím měli na kontě jen dva olympijské bronzy, a to ještě z dob, kdy se nehrála vyřazovací část. Porazit ruský tým dokázali jen dvakrát a pokaždé to mělo příchuť senzace - v roce 1994 na olympijských hrách v Lillehammeru a před sedmi lety na mistrovství světa v Bratislavě.

A v neděli nebyli od největší senzace daleko. Dvakrát dokázali smazat jednobrankový náskok Ruska a v závěru třetí třetiny dokonce sami o gól vedli. 56 sekund před sirénou ale vynutil prodloužení Gusev a v desáté minutě nastavení vystřelil Rusům první triumf od Albertville 1992 Kaprizov.

Nejúspěšnější účastnice historie zimních her Björgenová z Norska získala v posledním závodě her - běhu na 30 kilometrů klasicky - svou patnáctou medaili a osmé zlato, ve sbírce má rovněž čtyři stříbrné a tři bronzy. Pomyslné stupně vítězů v historické statistice patří kompletně Norům, druhý je biatlonista Ole Einar Björndalen se 13 medailemi (8 - 4 - 1) a třetí běžec na lyžích Björn Dählie s 12 cennými kovy (8 - 4 - 0).

Kateřina Beroušková doběhla na 23. místě, Petra Hynčicová byla devětatřicátá.

Švédky slaví zlatý hattrick

Švédské curlerky porazily ve finále olympijského turnaje v Pchjongčchangu 8:3 domácí Koreu a získaly po Turíně 2006 a Vancouveru 2010 třetí zlato. Bronz vybojovaly už v sobotu Japonky, které v duelu o třetí místo zdolaly 5:3 Británii.

Švédský tým skipky Anny Hasselborgové potvrdil roli favoritek a navázal na dva olympijské triumfy družstva kolem Anette Norbergové. Před čtyřmi lety byly Švédky stříbrné po finálové porážce s Kanadou, jež v Koreji skončila už v základní části a poprvé v historii zůstala bez medaile.

Němec Francesco Friedrich vyhrál na OH čtyřboby a po triumfu ve dvojbobech získal druhé zlato. O stříbro se podělila druhá posádka Němců s Korejci. Čeští piloti Dvořák a Vrba se svými posádkami nedokázali vybojovat postavení v elitní dvacítce a čtvrtá jízda se jich nebude týkat. Dvořák a spol. končí na 21. místě, jejich krajané na 23. příčce.

Ruský trest trvá

V poledne středoevropského času začal závěrečný ceremoniál. Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že trest pro ruské olympioniky za dopingový skandál zůstává v platnosti, takže ani na slavnostním zakončení her v Pchjongčchangu nemohli pochodovat pod svou vlajkou.

Naděje Rusů na ukončení suspendace ještě před koncem olympiády zhatily především pozitivní dopingové testy curlera Alexandra Krušelnického a bobistky Naděždy Sergejevové v průběhu her. "To bylo velké zklamání a spolu s dalšími důvody to zabránilo MOV, aby byť jen uvažoval o zrušení trestu pro závěrečný ceremoniál," uvedl předseda MOV Thomas Bach.

Bach při zakončení předal olympijskou štafetu čínskému Pekingu, který uspořádá zimní hry v roce 2022. Poté hry v Koreji slavnostně ukončil pronesenou formulí a oheň, který planul nad stadiónem v Pchjongčchangu uplynulých sedmnáct dnů, zhasl. V poločase čtyřletého cyklu zimních her se olympijský duch zhmotní v Asii ještě v roce 2020 při letní olympiádě v Tokiu.