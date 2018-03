Na olympiádu nesměl. A mistrovství? Ne, ne, radši budu s manželkou, říká brankářský showman

Je to poněkud kuriózní situace. Július Hudáček je v plné permanenci při začínající přípravě slovenských hokejistů na MS v Dánsku. Ale na vrcholnou událost podle všeho zase nepojede. Tak jako tomu bylo v případě nedávné olympiády, kterou jen těžce oželel. Padala i ostřejší slova. Teď při čekání na vyvolené hráče Hudáček pokorně vypomáhá jako reprezentační záskok.

Dorazil na první sraz, postavil se do branky. Ale o účasti na MS nechce slyšet. Hlavně proto, že v termínu šampionátu v Dánsku má termín porodu jeho manželka.

„Jen když si všichni polámou ruce i nohy a do brány by neměl kdo jít," nastiňuje pro slovenská média jedinou možnost, kdy by týmu vedenému Kanaďanem Craigem Ramsayem na MS vypomohl.

Při situaci, která se slovenskými gólmany vypadá nejasně, by to ale mohlo působit tak trochu i jako pokus o truc...

„Zklamání už pominulo," tvrdí Hudáček, před nímž pro ZOH dostalo přednost trio z české extraligy - Ján Laco, Branislav Konrád a Patrik Rybár. „Soustředil jsem se pak na sezónu v Čerepovci, kde to dopadlo výborně," připomíná známý brankářský showman, který kdysi působil v Pardubicích, pak i ve Švédsku a v této sezóně v Čerepovci, kde se cítil báječně. Dostal se do play off, chytal v Utkání hvězd.

I MS by pro něj nakonec mohlo být reálné. Konrád je zraněný, Laco také zatím jen zaskakuje v rozjíždějící se přípravě. Trenér brankářů Ján Lašák a generální manažer Miroslav Šatan teprve čekají na vyjádření Jaroslava Haláka z NY Islanders, Slováci mají ale i další adepty - Adama Húsku, Denise Godlu, Marka Čiliaka či Rybára...

Hudáček je v klidu a díky reprezentačnímu kempu nemusí v těchto dnech zpět do Čerepovce. „Tohle je pro mě dobrá příležitost potrénovat, zůstat v kondici. Pomůžu tak týmu, i když na mistrovství nepojedu," brání se Hudáček úvahám o účasti v Dánsku. „Manželce jsem slíbil, že zůstanu doma."