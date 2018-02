Korejci pištěli nadšením: Gold medal, gold medal. Oni to prožívají, smála se Pančochová

Prostor za dojezdem slopestylové trati freestylového Phoenix Parku obsadilo zhruba padesát mladých dobrovolníků a na každého jezdce nadšeně povykovali, tleskali. „Gold medal, gold medal (zlatá medaile)," křičel jeden z mladých Korejců na každého snowboardistu, který projel kolem. A když se v cílovém prostoru ocitl domácí závodník, hlasitost ještě stoupla a mobily dobrovolníků fotily ostošest.

„Asiati to vždycky takhle hodně prožívaj," smála se Pančochová a Horák přikyvoval. „Oni jsou ze všeho hodně unešení, podporují, co neznají. A snowboarding je tu pořád docela novej, tak jsou nadšení a baví je. A my si to užíváme," vyprávěl nováček na olympijských hrách.

A to ještě Korejci z prostoru cíle viděli jen poslední skok, kdyby tak postřehli, co se dělo v horní části trati... „To nepochopíte, ti kluci jsou blázni," žasla Pančochová, když sledovala, co předváděl třeba Američan Kyle Mack. „To bylo jako z videoher, když přeskakoval z jednoho railu na druhý. Těším se na závod, to bude show jak sviňa," nadšeně líčila.

Trať slopestylu se skládá z umělých překážek a zábradlí zvaných raily a velkých skoků. „Ty většinou bývají větší než raily, ale tady je to naopak. Skoky nejsou tak velký, zato raily jsou malinko přepísklý, jak jsou vysoký a dlouhý," popisoval Horák. „Fakt obří, některé jsou vysoké jako já," přikyvovala 159 centimetrů měřící Pančochová.

Na prvním tréninku zatím spíše testovali trať. „Taková seznamovačka," hlásila pátá žena z her v Soči. Snowboardisté hledali ideální variantu své jízdy, s níž se pak budou prezentovat ve víkendových kvalifikacích. „Je to taková skládačka. Bylo důležité si vyzkoušet jednotlivé sekce, aby na sebe dobře navazovaly. Jakmile se dostanete moc vpravo, pak už nezvládnete přejet doleva," vysvětlovala Pančochová.

„Já už většinu variant zkusil, zatím jsem se upnul k jedné, kterou se snažím vypilovat. Tak snad mi to na kvalifikaci sedne," doufá Horák.