Raškovka i na helmě? Skokany design nenadchnul

Jenže zatímco kulichy slaví nejen mezi sportovci úspěch, na své nové helmy skokané s nadšením nepohlíželi. „Design helmy neskáče, tak to nemá cenu řešit. Ale nenadchl mě, čekal jsem od toho víc. Raškovka se povedla, helma ji měla napodobit, ale čekal bych tam třeba motiv českého lva, aby to bylo ještě víc motivující," prohlížel si helmu nejlepší český skokan posledních let Roman Koudelka. „Já to vidím podobně. Když se dělá totéž, není to vždy totéž. Mrzelo mě, že jsme si tam nemohli dát třeba i něco svého," přitakával mladík Vojtěch Štursa.

Za odkaz olympijského vítěze v Grenoblu jsou ale skokani rádi. „Mě pan Raška trénoval v juniorech, obrovsky jsem si ho vážil," vzpomínal nejzkušenější z české reprezentace Lukáš Hlava. „Také jsem čekal trochu jiný design, ale pro mě je důležitá vzpomínka na něj. Byl pro mě Pan trenér. Sice přísný a měl všechno pod dohledem, ale byla s ním i sranda, což k tomu patří," vzpomínal.

Důležitější než obrázky na helmě, je pro skokany tvar helem. A ten se oproti začátku sezóny, kdy byly za jejich velikost Češi terčem posměšků, nezměnil. „Dostali jsem slib, že dostaneme úplně jiné helmy, je otázka asi na pana Jozífka (předseda úseku skoků), proč se to nepovedlo nebo nestihlo... Ale aspoň si nemusíme zvykat na nové," mávl rukou Koudelka.

Pro české skokany je olympiáda šancí napravit mizernou sezónu, v níž na počet postupů do druhého kola ve Světovém poháru stačí prsty jedné ruky. Do olympiády vstoupí kvalifikací jako úplně první z českého týmu už před slavnostním zahájením, zítra ve 13:30 (SEČ), tedy až v půl desáté místního času. „Nervózní nejsem. Vím, že tu nepatřím mezi favority, můžeme jen překvapit. Snažím se chytit rytmus, abych začal skákat stabilně," prohlásil Koudelka.