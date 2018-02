Rozpačitý start! Dva čeští skokani na lyžích skončili už v kvalifikaci

Z 57 závodníků jich odpadlo jen sedm, mezi nimi dva Češi. Vojtěch Štursa a Čestmír Kožíšek porazili jen dva Estonce a tureckého outsidera. „Už ani v tréninku neskáču dobře jako na začátku zimy. Stojí to za hov... i v tréninku, nedá se nic očekávat. Prostě se v tom hrabeme," posmutněle vyprávěl Štursa, jenž v minulé sezóně dokázal skákat i v elitní desítce Světového poháru.

Loňský juniorský mistr světa Viktor Polášek těsně postoupil, nejspokojenější byl Roman Koudelka s 24. místem. „Sice to není to, co bych chtěl před sezónou, ale na tu bídu, kterou letos předvádím, to vůbec špatný nebylo," uvažoval po skoku dlouhém 97,5 metru.

V úvodních trénincích se mu nevedlo, v prvním byl úplně poslední, o to větší úlevu cítil. „Spadl mi obrovský kámen ze srdce. V tréninku jsem skákal hodně v křeči, před kvalifikací jsem byl nervózní, ale dokázal jsem skákat uvolněněji, což je základ úspěchu, na kterém musím v sobotu stavět," předsevzal si. Nejlepší skok v kvalifikaci předvedl Němec Andreas Wellinger.