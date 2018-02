Byl daleko za nejlepšími, ale zapsal se do olympijské historie. Hustý! jásal Američan

Americký skokan na lyžích Casey Larson sice ve čtvrteční kvalifikaci na závod na středním můstku v Pchjongčchangu obsadil až 46. místo, přesto se zapsal do historie olympijských her. Stal se totiž stotisícím mužským účastníkem OH od jejich novodobé premiéry v roce 1896.

Casey Larson se zapsal do historie OH.

"To je hustý," reagoval na údaj Larson. "Přidám si to do olympijských úspěchů a doufám, že se o tom bude psát. Mým cílem zůstává předvést tu co nejlepší výkon," dodal devatenáctiletý skokan.

Podle výzkumu Američana Billa Mallona, který je uznávaným odborníkem na historii olympijských her, soutěžilo před začátkem letošních OH pod pěti kruhy celkem 99 983 mužů. Šest debutantů přibylo v soutěži smíšených dvojic v curlingu, Larson milníku dosáhl jako jedenáctý nováček na OH v kvalifikaci skokanů.