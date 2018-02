Benjamínka premiéra dojala. Ožil dětský sen i vzpomínky na Neumannovou

Poprvé v životě jela v závodě patnáctikilometrovou trať, skiatlon dokončila jako 43., na vítěznou Švédku Charlotte Kallaovou ztratila necelé čtyři a půl minuty. A když projížděla cílovou rovinkou stadiónu v Alpensii, hlavou jí běžela směsice myšlenek.

Stejný trenér

„Přišlo mi úplně neuvěřitelné, že jsem tady. Fakt bych přála každému sportovci zažít, že na olympiádě dojíždí do cílové rovinky," říkala s dojetím v hlase. „Já nejsem jiná než každé jiné dítě, už jako malá jsem si přála, abych mohla závodit na olympiádě," vyprávěla lyžařka z Vimperku.

„Nikdy nezapomenu, jak jsem sledovala Kačku, když vyhrála v Turíně, a přijde mi neuvěřitelný, že o pár let později jsem tady projela cílovou rovinkou, byť ne úplně na takovém místě jako ona," smála se blonďatá lyžařka s modrou mašlí ve vlasech.

Kateřina Neumannová je pro ni mnohem víc než jen inspirace, Havlíčková trénuje pod stejným koučem Stanislavem Frühaufem a sama šampiónka z Turína své možné nástupkyni občas předává zkušenosti.

Nemusí mít sklopenou hlavu

Havlíčková zatím sbírala úspěchy především mezi juniorkami, letos byla na světovém šampionátu této kategorie čtvrtá a pátá. „Tady jsem viděla, jak je juniorské lyžování na úplně jiné úrovni než seniorské. A jsem moc ráda, že jsem to mohla vidět," děkovala.

Zážitky sbírala už na pátečním slavnostním zahájení, byť ji někteří od návštěvy odrazovali. „Vím, že to nebylo ideální. Ale byly tam třeba i Američanky a Němky a já si nemyslím, že by se to podepsalo na mém výsledku. Pro mě to byl zážitek a já jsem přijela hlavně sbírat zkušenosti," vysvětlovala.

„Myslím, že nemusím odcházet se sklopenou hlavou, ta ztráta na nejlepší nebyla tak hrozná na to, že to pro mě byla úplná premiéra," věřila talentovaná lyžařka.