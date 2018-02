ZOH ON-LINE: Ledecká na startu! Biatlonová výzva s puncem rekordu, začínají čeští hokejisté

Pustí je vítr konečně na trať? Sjezdaři doufají, že rozmary počasí na olympijských hrách v Pchjongčchangu skončí a odložené závody se dnes uskuteční. Na startu obřího slalomu bude ve 2:00 SEČ i česká čtveřice, včetně Ester Ledecké, pro niž však bude hlavním závodem obří paralelní slalom na snowboardu v předposlední den her. Muže čeká závod ve sjezdu, zimní olympijské hry začínají i pro české hokejisty, kteří vstoupí ve 13:10 v Kangnungu do turnaje zápasem s týmem hostitelské země. Počasí nahustilo program i biatlonistům, kteří mají před sebou vytrvalostní závod žen i mužů, celkem by se mělo dnes rozdělovat hned devět medailových sad. Všechny podstatné informace naleznete v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.

Američanka Mikaela Shiffrinová už měla mít jedno zlato v kapse, ale středeční slalom byl odložen. V dnešním obřím slalomu však patří také k nejužšímu okruhu favoritek, neboť ve Světovém poháru vyhrála závody v Courchevelu a Kranjské Goře. Ještě lepšími výsledky se však může pochlubit Němka Viktoria Rebensburgová, která má zlato z Vancouveru, bronz ze Soči a aktuálně vede Světový pohár. Jak se s tratí popere český čtyřlístek ve složení Ledecká, Martina Dubovská, Kateřina Pauláthová a Gabriela Capová?

Sjezdaři doufají, že je vítr konečně pustí na trať. Při úterním zkráceném sjezdu do kombinace byl nejrychlejší Němec Thomas Dressen, vítěz z Kitzbühelu. Výborně zajel také Nor Kjetil Jansrud, ale největší favorité kombinační sjezd vypustili. Nor Aksel Lund Svindal se v 35 letech může stát nejstarším olympijským vítězem ve sjezdovém lyžování. Po letech plných zranění se vrátil do špičkové formy, což dokázal triumfy v Beaver Creeku a Val Gardeně, a je připraven od 3:30 SEČ navázat na sjezdařské stříbro z Vancouveru. Také zde mají české barvy čtyřnásobné zastoupení (Jan Hudec, Ondřej Berndt, Filip Forejtek a Jan Zabystřan).

Hokejisté dostali celkem příjemného soupeře na rozehrání. Korejci teprve loni postoupili do elitní skupiny světového šampionátu a v žebříčku jim patří až 21. místo, zatímco Češi jsou šestí. S korejským týmem ještě nikdy nehráli, ale informací o něm mají dost. Vědí, že v týmu je šest hráčů s kanadskými kořeny, což hodně ovlivňuje herní styl. Hrají se i další zápasy Švýcarsko - Kanada, Finsko - Německo a Norsko - Švédsko.

Dahlmeierová útočí na olympijský hattrick

Biatlon má na programu oba vytrvalostní závody, nejprve v 9:15 vyrazí ženy na patnáctikilometrovou trať, ve 12:30 zahájí muži bitvu na dvacítce. Na startu budou i dvě česká kvarteta a jejich členové se určitě pokusí zkomplikovat život největším favoritům, jimiž jsou Němka Laura Dahlmeierová a Francouz Martin Fourcade.

Německá biatlonistka může napodobit Nora Oleho Einara Björndalena, který v roce 2002 v Salt Lake City jako jediný v historii vyhrál sprint, stíhačku i vytrvalostní závod. Fourcade, který tady už vyhrál stíhačku, je právě na nejdelší trati nejsilnější. Obhajuje zlato ze Soči a disciplínu ovládl na třech ze čtyř posledních světových šampionátů.

Ondřej Moravec by si určitě rád zopakoval loňský šampionát v Hochfilzenu, v němž fenomenálního Francouze porazil. A i letos ho pořádně prohnal při lednové generálce v Ruhpoldingu. Chuť si chce spravit Nor Joahnnes Thingnes Bö, který se ve vytrvalostním závodě s Fourcadem rozdělil o malý glóbus, ale v Koreji zatím dojížděl daleko za nejlepšími.

K volnému programu krasobruslařských sportovních dvojic vyjedou z nejlepší výchozí pozice úřadující mistři světa Suej Wen-ťin a Chan Cchung z Číny. Vedou ale o pouhých 71 setin bodu před mistry Evropy Jevgenijí Tarasovovou a Vladimirem Morozovem, kteří mají šanci na první zlato pro Rusko. Od poloviny šedesátých let ruští krasobruslaři v této disciplíně na hrách prohráli jen jednou, před osmi lety ve Vancouveru. Na patnáctém místě jsou po krátkém programu juniorští mistři světa Anna Dušková, Martin Bidař.

Pokračuje hon na Nizozemce

Na rychlobruslařském oválu bude pokračovat hon na Nizozemce, kteří v Kangnungu zatím vyhráli všech pět závodů. Na desetikilometrové trati mužů to však budou mít jejich soupeři těžké. Vždyť v Soči na ní Nizozemci na stupně vítězů nikoho nepustili. Vítěz pětky Sven Kramer má na nejdelší trati pět titulů mistra světa, ale olympijské zlato mu zatím chybí. Ve Vancouveru měl sice nejlepší čas, ale byl diskvalifikován za chybu při křížení dráhy, v Soči ho porazil jeho krajan Jorrit Bergsma.

Norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová může být první ženou se sedmi zlatými ze zimní olympiády. Celkem má na kontě jedenáct medailí, ale na desítce volnou technikou, která se pojede od 7:30 SEČ, zatím jen bronz z Vancouveru. Stejně jako v úvodním skiatlonu jí bude největší soupeřkou Švédka Charlotte Kallaová, která tuto disciplínu vyhrála ve Vancouveru. O co nejlepší umístění je odhodlán se poprat český čtyřlístek Petra Nováková, Kateřina Beroušková, Barbora Havlíčková a Petra Hynčicová.

Od 3:00 začíná kvalifikace snowboardkrosařů i s českým zástupcem Janem Kubičíkem, boje o medaile startují v 5:30. Dalšími zápasy pokračuje turnaj mužů a žen v curlingu, hokejistky mají v Kangnungu od 4:10 na programu zápasy ve skupině A, kde se v repríze minulého olympijského finále v Soči utkají zámořské výběry Kanady a USA.