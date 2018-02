Ester? Výjimečná ve všem. Kdybych trénoval jako ona, byl bych jinde, ví Bank

Startoval na čtyřech olympiádách, do Pchjongčchangu přijel bývalý sjezdař Ondřej Bank v jiné roli. „Celou sezónu pomáhám Ester s technikou a závodní taktikou, jsem součástí týmu. A tady i řidič,“ usmívá se jeden z nejlepších sjezdařů české historie. Po prvním kole obřího slalomu mohl být Bank spokojený, Ledecká půjde do druhého kola (od 5:45 SEČ) z 29. místa. „Moc jsem jí do vysílačky nerozuměl, byla zadýchaná. Přece jen na holky je to dlouhé,“ líčí Bank.

Jak se vám zamlouvala první jízda Ledecké?

Dobrý, spokojenost. Vršek jsme neviděli, ale podle mezičasů byla kolem šestnáctého místa, což je fakt dobré. Domlouvali jsme se, ať nepřemýšlí nad tím, že to je olympiáda, ale že to je krásný závod a není se čeho bát. To splnila, jela fakt dobře. Dole už jí trochu docházely síly, protože je to fakt dlouhé, holky dělaly chyby, tak si to trochu pohlídala. Sympatický výkon, pro nás je dobře, že vršek jela nadstandardně dobře.

V krásném počasí, které dnes v Jongpchjongu panuje, se asi dal závod užít snáz než ve větrných předchozích dnech.

Nádherná sjezdovka, nádherné počasí, sníh... Chlapský sjezd se mi moc nelíbí, ale tohle je paráda.

Jaké pro vás bylo čekání na závody? Tři disciplíny včetně obřího slalomu žen se odkládaly...

Já jsem poprvé na olympiádě v jiné funkci než závodní, tak to je trošku nudnější role... Mám tu víc času si zajít na večeři, na místní jídlo, ale to je tak všechno.

Nesvrbí vás při sledování závodů nohy?

To ne, mě tak bolí kolena, že nesvrbí. Jsem rád, že jsem rád...

Ale známých z dob závodění tu asi potkáváte spoustu...

Sedl jsem tu do kabiny k rakouskému doktorovi a ptal se mě, jestli mám závodní nebo trenérskou akreditaci. Moc jsem nechápal a on říkal, jestli by mě nemohli využít do týmové soutěže, když jsem byl nejlepší ze všech. To mě nenapadlo, ale asi by to nedopadlo. (úsměv)

V čem všem je Ledecká z vašeho lyžařského pohledu výjimečná?

Výjimečná je očividně i v přístupu k novinářům, což svádí k odpovědi, že je výjimečná úplně ve všem. (úsměv)

A lyžařsky?

Je to profík se vším všude. Poctivý, trénuje... Kdybych trénoval jako ona, jsem někde jinde.

Má i specifický lyžařský styl?

Má dvě tři zažité chybky, které se pořád opakují, ale jinak mě osobně překvapuje, že dokáže dělat věci, které chceme, aby změnila. Kromě těch dvou věcí, kde se to nedaří. Je spíš smooth (klidný) typ, nemá tu slalomovou výbušnost, ale ideální pro sjezd, super-G a v budoucnu i do obřáku. Je precizní, dělá vše, jak to řekneme.

Co jsou ty dvě chyby?

Zbytečně vystrkuje lokýtek do brány, a když je v krizi, přeskakuje přes vnitřní lyži. Ale dneska to bylo super.

Její hlavní lyžařskou disciplínou by tu mělo být super-G, je obří slalom dobrou přípravou?

Jedna věc je, že se rozzávodí a ochutná atmosféru, odškrtne si, že jela olympiádu na lyžích i na prkně, což bude fajn. Obřák je z mého pohledu základ do všech disciplín, do super-G zvlášť, takže to zapadá docela dobře.

Sedí jí kopec na super-G? Už i na něm trénovala...

Seděl by jí těžší jako třeba Ga-Pa nebo Bad Kleinkirchheim, ale v tréninku jezdila dobře. Sám jsem na to zvědavý...

Jaké máte ohlasy na to, co všechno Ledecká na sněhu zvládá?

U holek je to jasné, znají ji všechny, má respekt a uznání. Ne, že by mě to překvapilo, ale potkám Teda Ligetyho (americký dvojnásobný olympijský vítěz). Ptá se, co dělám, odpovídám, že jsem tu s Ledeckou, a on: To je hustý, jak je dobrá. Povědomí o tom, co dělá, je velké.