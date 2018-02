Ledecká si drží bublinu a píše historii

Před čtyřmi lety v Soči se do lyžařské nominace těsně nevešla, v pondělí jí obří slalom odložil silný vítr. Teď už je to ale definitivní – Ester Ledecká se zapsala do historie jako první sportovec, který na olympiádě závodil na snowboardu i lyžích.

A lyžařská premiéra to pro dvaadvacetiletou univerzální dívku byla víc než vydařená. Trenér Tomáš Bank snil před závodem o umístění v elitní třicítce, vždyť času na trénink obřího slalomu měla Ledecká minimum. „Leden byl hodně snowboardový," připomněl trenér. Výsledek? Třiadvacáté místo se startovním číslem 49.

Když Ledecká dojela do cíle druhého kola na sjezdovce pojmenované v překladu Duha 1 v Jongpchjongu, jen lehce kývla hlavou na znamení spokojenosti. Chvíli si poseděla v křesle určeném pro průběžně vedoucího závodníka, pak se převlékla a zamířila do novinářské mixzóny, kde se poprvé během olympiády ochotně podělila o své dojmy s médii. „Strašně jsem si to užila," ujišťovala.

Myšlenky na to, že dokázala to, co nikdo před ní, v hlavě neměla. „Ale bylo moc hezké stát na lyžích na startu a vidět na bránách olympijský znak," přiznávala Ledecká, která při olympijské premiéře na snowboardu v Soči byla šestá a sedmá. „Jenže tam jsem měla jiné problémy a na hezké kroužky na vlajkách jsem se moc nesoustředila," pousmála se při vzpomínce na bolavá záda, která jí vydatně zkomplikovala premiérovou účast na hrách.

„Já myslím, že Ester už do historie vstoupila těmi svěťáky. My tu olympiádu bereme tak... já řekl olympiáda?" s úsměvem se zarazil Janek Ledecký. V týmu jeho dcery zůstává i v době her slovo olympiáda zpoplatněné deseti euro do kasičky.

To je hustý, jak je dobrá

Kolem sebe má Ledecká kompletní tým, na jaký je zvyklá ze Světových pohárů. Trenéry Tomáše a Ondřeje Bankovi, rodiče Zuzanu a Janka, fyzioterapeuta, servis... „Snažili jsme se všechno přizpůsobit, abych z toho měla pocit jako z normálního závodu, nedělat z komára velblouda. Chci se soustředit na všechny závody v sezóně stejně a myslím, že se nám to zatím daří, abych si kolem sebe držela tu bublinu," pochvalovala si Ledecká známá svou maximální koncentrací na závody.

Její příběh kombinace dvou odlišných disciplín nepřestává udivovat, o rozhovory Ledeckou žádaly i věhlasné zámořské stanice. „Ester je tu pořád stejná, proto ji i tady před médii hlídáme. Má to nastavené tak, že se prostě potřebuje soustředit o trochu déle, ale zase to pak stojí za to," usmíval se zpěvák a skladatel Ledecký.

Když se Ondřej Bank potkal na lanovce s dvojnásobným olympijským vítězem Tedem Ligetym a řekl mu, že je tu jako poradce Ledecké, americký šampión obdivně reagoval: „To je hustý, jak je dobrá."

V sobotu Ledeckou čeká super-G, její hlavní lyžařská disciplína na olympiádě. „Věřím, že by mohla být do patnáctky," hlásí Tomáš Bank. Pak už se přesune na snowboard, v němž je úřadující mistryní světa. O olympijské zlato se jede 22. a 24. února.