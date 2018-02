Ze Sáblíkové měla svalovou horečku. Martina je frajerka, smekla Ledecká

Máte z výsledku radost?

Mám. Hned jsem se dostala do třicítky, užila si krásnou čistou trať, hlavně druhé kolo.

Jak jste snášela čekání na první start? Původně jste měla závodit už v pondělí...

Furt tady foukalo a přesouvali starty, my kvůli tomu měli den volna navíc, protože ve středu nešlo trénovat ani super-G, ve druhém středisku prý nejela lanovka. Ale možná mi to jen zatajili a chtěli, abych si dala volný den. (úsměv)

Nebála jste se při vašem nabitém programu, že pokud se podmínky nezlepší, nemusela byste některý z lyžařských startů stihnout?

Trochu jsem se bála, že by závody mohli zrušit, to by mě moc mrzelo, když to mám takhle hezky naplánované. Snad se odjede i super-G...

Jak jste tu zatím trávila volné chvíle? Sledujete i ostatní sporty?

Zatím volných chvil kupodivu moc nebylo, i ve volný den jsme pořád něco dělali. Četla jsem si, pak jsem šla třeba na kolo, cvičila s fyzioterapeuty, ono to docela uteče. A z našich jsem zatím viděla jen Martinu, strašně jsem jí fandila a když dojela, měla jsem úplně svalovou horečku. Je to frajerka, musím jí pogratulovat. Věřím, že jim to příště nandá.

Jaké tu máte zatím dojmy z her, olympijské vesnice...?

Já jsem ráda, že jsem tady, ale co si budeme povídat, na svěťáku je to trochu pohodlnější... Moc jsem se tu nerozhlížela, chodím do jídelny a zpátky. Je tu barák, jídelna a ty nádherné kopce. To je to, co mě zajímá.

Také jste se hned po obřím slalomu plánovala stěhovat blíž trati pro super-G.

Na to se těším, nebudeme muset tak brzo vstávat a kodrcat se autobusem. Na snowboard se nám také snad podaří zařídit ubytování poblíž, abych nemusela cestovat.

Podle trenéra Tomáše Banka máte v super-G na elitní patnáctku.

To je trenér docela sebevědomý, mně ještě plány neříkal... Já se budu vždycky snažit vyhrát a uvidíme, jak to dopadne. (úsměv)