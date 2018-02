Novákovou bolely nohy. Další závod, ve kterém jsem se necítila dobře, přiznala

Právě z bruslení měla čtyřiadvacetiletá Nováková po skiatlonu dobrý pocit, jenže na těžkých tratích na nejlepší ztrácela, vítězná Norka Ragnhild Hagaová jí nadělila přes dvě a půl minuty.

„Necítila jsem se moc komfortně, dost mě bolely nohy," krčila rameny Nováková, která byla ještě na prvním mezičase sedmnáctá, ale pak už se pohybovala na chvostu elitní třicítky. „Snažila jsem se rozumně rozvrhnout síly, abych v prvním kole nejela úplně na maximum a zbyla mi energie do druhého. Ale síly postupně odcházejí a trať je náročná, z nejnižšího bodu se stoupá až na ten nejvyšší v rámci jednoho kopce," popisovala tratě ve středisku Alpensia.

O zklamání hovořit nechtěla, ale zdá se, že ji vrchol sezóny nezastihl v ideální formě. „Byl to další závod, v němž jsem se necítila dobře. Snad to v dalších bude lepší," vyhlížela.

V sobotu se jede štafeta, příští středu možná naskočí Nováková do týmového sprintu. „Po zklamání ze skiatlonu to zvažujeme, abych si ještě zazávodila," přiznává. Poslední den her se pojede třicítka klasicky. Jak si do druhé části programu vylepšit náladu? „Na pokoji se s holkama zasmějeme," věří česká lyžařka.