Na stupních radši netancovala. Po sezóně čekají Samkovou zřejmě další operace

Oslavný taneček, který předvedla na stupních vítězů v Soči, si tentokrát Eva Samková odpustila. „Kvůli ramenům to mám zakázané,“ vtipkovala. Ramena totiž trápí české snowboardové eso dlouhodobě.

Před minulou sezónu ji „vyskakovací" levý kloub vyspravila operace, vloni v prosinci si ho při pádu ale opět poranila. „Ramena jsou špatná, ale tady mě to vůbec neomezovalo," líčila po bronzovém finále.

Po sezóně ji ale zřejmě opět čeká skalpel. „Asi půjdu s oběma rameny na jaře, ještě to musíme prokonzultovat s doktory. Pavel Kolář byl i tady, mám ho tak ráda. On se vždycky tak potutelně usmívá a nic neříká, ale přinese dobrou náladu," cenila si věhlasného českého fyzioterapeuta. „Prvně bych měla jít na operaci s tím poraněným, pak asi i pravým, bojím se, že to bude na dlouho," připouští Samková delší posezónní pauzu.