Na lyžích?! To jako vážně?! Zlatou?! Po skalpu Kanady řešili hokejisté Ledeckou

Užasle zírali a nevěřili vlastním uším. Právě po vítězném zápase s Kanadou (3:2 po samostatných nájezdech) procházeli kolem novinářů do šatny, když se dozvěděli, že Ester Ledecká je olympijskou vítězkou v superobřím slalomu. Mnozí čeští hokejoví reprezentanti se této šokující informaci zdráhali uvěřit.

„Cože? Ona vyhrála na lyžích!? Fakt jako na lyžích!? Vždyť před pár dny skončila v obřím slalomu až třiadvacátá... To si fakt děláš pr...," neskrýval obrovské překvapení útočník Petr Koukal.

„Klobouk dolů před ní. Je to obrovské překvapení a obrovsky ji gratuluju. Tak to už teď ani nemusí závodit na prkně, už má splněno, ne? Tohle zlato už ani na prkně nemůže překonat, diamantové medaile nedávají," smál se Koukal.

„To už dole někdo slavil v kožichu?" říkal v narážce na fakt, že Ledecká na trať vyrážela s vysokým startovním číslem 26 a největší favoritky, včetně do té doby vedoucí Rakušanky Veithové, už v té době byly v cíli. Americká televize NBC už dokonce televizní přenos ukončila a ve zpravodajství vedla jako vítězku zlata právě Rakušanku.

Malé Nagano

„To je úžasné. Klobouk dolů. Bylo to pro ni určitě, těžké, protože se to od ní čekalo a tlak ustála, byť je to mladá holka," klaněl se brankář Pavel Francouz.

I on až záhy zjistil, že Ledecká nedominovala závodu na snowboardu ve své hlavní disciplíně, ale v super-G. „Vážně? Tak to je zázrak. To je malé Nagano," neskrýval úžas Francouz a přiznával, že nezaznamenal, jak si členové české výpravy a fanoušci na tribunách převlékali na tribuně bundy zlatou podšívkou navrch. „Koncentruji se jen na zápas, na tribunu vůbec nekoukám."

Ledecká dojela do cíle závodu v momentě, kdy hokejistům začínala druhá třetina. Ani trenéři se ale prvním olympijským zlatem na ZOH v Pchjongčchangu během přestávek duelu nedozvěděli. „I kdybychom to s asistenty věděli, asi bychom to hráčům během přestávky neřekli. Soustředíme se a koncentrujeme jen na hokej," prohlásil hlavní kouč Josef Jandač.

Všichni máme radost

„Je to neskutečný úspěch, mám z toho úplně husinu. Tohle vždycky strašně moc potěší a je krásné, jak to stmelí celý národ," radoval se Jan Kovář, který proti Kanadě proměnil rozhodující samostatný nájezd.

Sounáležitost mezi krajany-sportovci ho nadchla. „Už jenom se s ostatními sportovci potkávat na chodbě nebo v jídelně je hezké, to na mistrovství světa nemáte možnost zažít," řekl Kovář.

„Olympiáda je na rozdíl od mistrovství světa o celé výpravě. Všichni se k sobě chovají hezky, přejí si," souhlasí Jandač.

„Kluci byli v pátek podpořit Martinu Sáblíkovou a mě těší, že ji pomohli (získala stříbro v závodu na pět tisíc metrů - pozn. aut.). V mých očích je Sáblíková velký borec. A teď Ledecká zlato, to je skvělé. Všichni za ni máme velkou radost," dodává Jandač.