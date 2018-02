Ledecká na startu a ony si gratulují, nechápal Bank. Měl geniální tušení

Kariéru ukončil v roce 2016, tělo měl zhuntované zraněními, chtěl méně cestovat, trávit víc času s rodinou... Jenže lákadlo spolupráce s Ledeckou, jejíhož lyžařského vedení se ujal jeho bratr Tomáš, plány pozměnilo.

„Já si začal uvědomovat, že když chcete a dáváte tomu všechno, což já dělal až poslední dva roky kariéry, cokoliv je možné," popisoval sedmatřicetiletý bývalý sjezdař. „Jen to stojí hodně slz a potu a Ester tomu dává neuvěřitelně moc. Když ji teď vidím, myslím, že bych to nedokázal, neměl bych na to," uvažoval realisticky. „Ester si to zaslouží tisíckrát víc," měl jasno.

Za roky strávené na sjezdovkách má bohaté zkušenosti i spoustu lyžařského citu. A také jakýsi šestý smysl, který mu v Pchjongčchangu naznačil, že se chystá něco hodně velkého...

„V pátek jsem byl po dlouhé době sám na večeři, procházel jsem se a říkal si, že něco visí ve vzduchu, je ideální atmosféra pro nějaké překvapení. Měl jsem zvláštní tušení, ale samozřejmě jsem to nikomu neříkal," popisoval Bank.

I proto se trochu divil, co se dělo v cílovém prostoru, když na startu teprve čekala Ledecká. „Viděl jsem, jak si ostatní gratulují, to jsem si říkal: ,Proč to děláte?´ Poslední dva dny jezdila v trénincích nejlepší časy. Pokud stojí na startu někdo, kdo mě porážel v tréninku, nepřijímal bych gratulace," podivoval se Bank.

Kdyby byl sázkařem, mohl na své předtuše vydělat majlant, kurz na triumf Ledecké byl 100:1. Ale pocity, které zažíval po sobotním super-G, byly k nezaplacení... „S Ester jezdím, protože jsem v ní cítil něco výjimečného. Bavila mě a naplňovala ta práce, přišlo mi, že funguje. Proto nejsem s dětmi doma a jezdím po světě," vysvětloval Bank. „Díky moc Ester, že můžeme tohle prožívat," smeknul.