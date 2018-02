Velký švýcarský happy end. Navzdory otřesu mozku získala stříbrnou medaili

Ve čtvrtek s otřesem mozku v nemocnici, v sobotu se stříbrnou olympijskou medailí na krku. To je neuvěřitelný příběh švýcarské akrobatické lyžařky Mathilde Gremaudové. Po pádu v tréninku slopestylu se silně udeřila do hlavy a přiznává, že si vůbec nepamatuje, co pak následovalo.