Kdo je Ester? Výjimečný talent i tvrdohlavý cvok

Kdo je Ester Ledecká? Taková byla nejčastější otázka, která padala po šokujícím vítězství Češky proslavené zejména snowboardovými úspěchy v olympijském lyžařském super-G. Ne snad, že by byla na svazích úplně neznámým jménem, ale široká veřejnost se s jejím příběhem teprve seznamovala.

Tak kdo tedy je Ester Ledecká? „Takový cvok," rozesměje se samotná olympijská vítězka. Cvok či blázen v dobrém slova smyslu skutečně je, většího nadšence do sportu byste těžko pohledali.

Už jako malá si usmyslela, že chce být dobrá ve všech sportech a třeba v nich závodit na olympiádě. Nejvíc jí ale učarovaly lyže a snowboard. Pražská rodačka jezdila na zimu do Špindlerova Mlýna, kde měla na české poměry ideální podmínky. „Byla to tichá, urputná a snaživá holčička, trénink odjezdila poctivě do poslední branky," vzpomínal pro ČTK její první kouč a učitel Jan Lukáš.

I díky rodinnému zázemí si mohla dovolit jezdit na zahraniční soustředění, tatínek Janek a maminka Zuzana se pak ujali i role učitelů. „Na základní škole jsou děti stejně schopny se soustředit tak hodinu a půl," vysvětloval Janek Ledecký, proč mu domácí výuka přišla výrazně efektivnější.

Mezi lyžemi a snowboardem si odmítala vybrat

Jeho dcera velmi rychle porážela i starší soupeřky, ve dvanácti ji poprvé zaregistroval její dnešní lyžařský kouč Tomáš Bank. „Ledečtí si mě na pár dnů najali. A hned po prvním tréninku, který jsem s ní absolvoval, jsem věděl, že je výjimečná," popisoval.

V patnácti letech vyhrála na snowboardu Evropský olympijský festival mládeže, stále častěji odolávala dotazům, jakou ze svých disciplín si vybere. „Tehdy byl ten tlak docela slušný, ale pak všem došlo, že mě jen tak nepřesvědčí," vzpomíná Ledecká.

Unikátní kombinace dvou odlišných sportů s sebou nesla zvýšené nároky na její tělo, proto po olympiádě v Soči, kde startovala ve snowboardingu, ještě posílila svůj tým –fyzioterapeut se teď od ní nehne. Na lyžích ji vedou nejlepší čeští kouči, na snowboardu americký specialista Justin Reiter s Italem Erichem Pramsohlerem.

A Ledecká všem dokázala, že její tvrdohlavé odmítání specializace na jednu disciplínu se vyplatilo. I v Pchjongčchangu.

„Na start super-G jsem si určitě vzala sebevědomí. Na ostatní byl tlak, já si jen řekla: Jsi tady, tohle byl tvůj sen," popisovala Ledecká. Teď zase může profitovat z lyžařských zkušeností na snowboardu, na němž ji čeká ve čtvrtek kvalifikace a v sobotu finálové jízdy. „Určitě si z lyžování beru rychlost. Nebojím se jí," říká.