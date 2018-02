ZOH ON-LINE: Češky si v Big Airu natloukly. Napraví skokani reputaci?

Čeští reprezentanti jsou v akci během pondělního programu na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Rozdělovat se přitom v Koreji budou tentokrát jen tři medailové sady. Ve dvě hodiny ráno byly v akci snowboardistky. V kvalifikaci Big Airu však Češky Šárka Pančochová a Kateřina Vojáčková neuspěly. V soutěži družstev skokanů bude zachraňovat čest českých barev kvarteto Vojtěch Štursa, Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Roman Koudelka. Do akce půjdou ve 13:30 SEČ. Průběh soutěží sledujte v celodenní podrobné on-line reportáži na Sport.cz

Český taneční pár Cortney Mansourová a Michal Češka při krátkém tanci během olympijského vystoupení. Cíl českého páru byl jediný, napravit vystoupení z ME.

Po pádu ve 2. kole kvalifikace v disciplíně Big Air se naděje české snowboardistky Šárky Pančochové na postup do olympijského finále rozplynuly.

Snowboardistka Šárka Pančochová neskrývala plány zaútočit na olympijskou medaili. Jenže ve slopestylu se jí příliš nepovedla ani jedna jízda, byť se jelo za velmi špatného počasí, a tak místo cenného kovu vybojovala jen šestnácté místo. A v Big Airu sny o medaili vzaly za své hned v kvalifikaci. Pančochová skončila devatenáctá, když brala 65,5 bodu. Její krajanka Kateřina Vojáčková pak po dvou pádech a hodnocením 19 bodů uzavírala pořadí 26 závodnic.

Big Air měl v Pchjongčchangu olympijskou premiéru a k vidění byly divácky atraktivní extrémně vysoké skoky. Do pátečního dvanáctičlenného finále postoupily tři Američanky a tři Japonky. Roli největší favoritky splnila mistryně svět a dvojnásobná vítězka Světového poháru Rakušanka Anna Gasserová, když dostala 98 bodů..

Páry budou tančit na ledě

Krasobruslařská soutěž tanečních párů bude soubojem olympijských vítězů z Vancouveru Tessy Virtueové a Scotta Moira z Kanady s francouzskými dvojnásobnými mistry světa Gabriellou Papadakisovou a Guillaumem Cizeronem. V této sezóně mají zatím mírně navrch mladí Francouzi, kteří vyhráli i jediný přímý souboj ve finále Grand Prix.

Do soutěže, která začíná dvě hodiny po půlnoci, zasáhnou i Češi. Cortney Mansourová s Michalem Češkou chtějí napravit nevydařené mistrovství Evropy, kde nepostoupili do volných tanců. Na led vyjedou hned jako první z 24 dvojic. Pro čtyři z nich soutěž po krátkém tanci skončí.

Na můstku mezi favority nepatří

Favority skokanské soutěže jsou podle dosavadních olympijských výsledků Norové, kteří na velkém můstku měli všechny čtyři skokany do osmého místa. Soutěž družstev však od jejího zavedení do olympijského programu v roce 1988 nikdy nevyhráli. Silný tým má také Německo, které obhajuje zlato ze Soči. Z tehdejšího kvarteta však zůstal jen Andreas Wellinger, který už v Koreji získal zlato a stříbro. Mezi dvanácti týmy je i česká čtveřice, která má na kontě jen dvě 25. místa Romana Koudelky. Kvarteto Vojtěch Štursa, Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Roman Koudelka má tedy co napravovat.

Druhá polovina souboje o medaile čeká i soutěž dvojbobů. Tam mají na zlato políčeno Němci. Po prvním dnu jsou tři jejich posádky do pátého místa. Překvapivě nejhůř z nich je na tom dvojbob pilotovaný čtyřnásobným mistrem světa Francescem Friedrichem. Jeho méně slavný krajan Nico Walther půjde do druhé poloviny s náskokem jedné desetiny sekundy před kanadským vítězem Světového poháru Justinem Krippsem. Nejlepší česká posádka Dominik Dvořák s Jakubem Noskem je na 14. místě, což odpovídá jejich výkonům ve Světovém poháru.

Nizozemští rychlobruslaři obsadili na pětistovce v Soči kompletně stupně vítězů a v pondělí by si to v Kangnungu rádi zopakovali. Na start se postaví v podobném složení jako před čtyřmi lety - chybí jen vítěz, jedno z dvojčat Mulderových - Michel - neuspěl v přetěžké nizozemské kvalifikaci.

V turnaji hokejistek se dnes rozhodne o složení finálové dvojice. V úvodním semifinálovém souboji nejprve od 5:10 SEČ změří síly hráčky USA s Finskem, deset minut po 13. hodině středoevropského času začne druhý duel mezi obhájkyněmi zlata s Kanady a výběrem OSR.