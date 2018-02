Práce snů. Ale ne na celý život, říká fyzioterapeut Ledecké

"S ní je to práce snů," neskrývá Marek přezdívaný Kubka. „Neodmlouvá, dokáže udělat všechno, co jí řeknete," oceňuje vzácnou vlastnost Ledecké. Tuší, že při práci s jinými lidmi to bude mít výrazně složitější. „Bylo by zajímavé potkat někoho, kdo by byl ještě odhodlanější než Ester," přemítá. „Ale u většiny běžné populace je problém, že když se jim něco řekne, udělají to obvykle jinak, nebo se jim nechce. Tohle je dobrá škola," cení si.

K týmu se přidal před třemi lety, po potížích se zády během olympiády v Soči Ledecká spolu se svými nejbližšími dospěla k přesvědčení, že kvalitního fyzioterapeuta musí mít k dispozici po celou sezónu.

Ledecké tým v Pchjongčchangu Tomáš Bank lyžařský kouč Ondřej Bank lyžařský poradce Justin Reiter snowboardový kouč Petr Kouřil servisman a kouč Jakub Marek fyzioterapeut Jan Ledecký táta a poradce Zuzana Ledecká máma a vedoucí týmu Viktor Valta manažer

Až si Marek jednou třeba doma v Šumperku otevře vlastní praxi, bude si moct na štítek na dveřích napsat "Fyzioterapeut olympijské vítězky". „Nemyslím, že bych si to tam dával," pousměje se. „Ale bude příjemné mít nějakou vzpomínku," připouští.

Sám ještě nemá jasno, jak dlouho v náročném kolotoči soustředění, tréninků a závodů vydrží. „Je to krásná práce, člověk toho hodně vidí. Ale spočítal jsem, že jsem osm měsíců mimo domov, to nejde dělat do konce života," uvědomuje si třicetiletý fyzioterapeut. Na podobné úvahy ale bude prostor po sezóně, teď je Marek v plné permanenci, aby Ledeckou po lyžařské zátěži připravil na tu snowboardovou.

Před super-G ji přitom bolela záda, prostor na regeneraci po závodě byl omezený vinou mediálních povinností i slavnostního ceremoniálu. „Překvapilo mě to, ale vypadala dobře. Spadl z ní všechen stres, byla uvolněnější a jak měla tělo nadopované endorfiny, nebyl takový problém, že jsme se ke cvičení dostali až později," říká. I bolest zad odezněla, a tak se Ledecká do druhé části svého olympijského programu může pustit bez omezení.