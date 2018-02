Italka zničila sen americké hvězdy o zlatu ze sjezdu, Vonnová nakonec bere jen bronz

Švýcarka Michelle Gisinová se do cíle sjezdu na olympiádě nepodívala.

Americká lyžařka Lindsey Vonnová snila o olympijském zlatu z Pchjongčchangu. Ve středu toužila po triumfu ve sjezdu, ale nakonec se olympijská vítězka sjezdu z Vancouveru před osmi lety musí spokojit s bronzovou medailí. Rychlejší byla další z favoritek - Italka Sofia Goggiaová - která slaví celkové vítězství. Druhou stříbrnou medaili na hrách v Koreji pak slaví Ragnhild Mowinckelová z Norska.

Pětadvacetiletá Goggiaová potvrdila roli jedné z favoritek a vedoucí ženy sjezdařského pořadí ve Světovém poháru. Mowinckelová se naopak postarala o další překvapení a stejně jako v obřím slalomu slaví stříbro. Obě dělilo pouhých devět setin sekundy.

"Normálně se mnou cloumají mnohem víc emoce, nevím, proč dneska ne. Když jela Mowinckelová, jen jsem si říkala: 'Prosím, ať mi moje zlato zůstane'. V horní pasáži jsem nebyla moc rychlá, ale jela jsem takticky a zkušeně," řekla Goggiaová, jež vyhrála v Koreji před rokem testovací závod v rámci Světového poháru.

Vonnová ztratila na vítěznou Italku 47 setin a ve 33 letech se stala nejstarší medailistkou v ženských alpských disciplínách v olympijské historii.

"Byla jsem nervózní, věděla jsem, že je to můj poslední sjezd na olympiádě. Bojovala jsem, dala do toho všechno. Jízda byla dobrá, proto mě trochu překvapilo, že jsem v cíli byla (průběžně) až druhá. Ale těch posledních osm let nebylo jednoduchých, proto je bronz hezký," přiznala Vonnová.

Pauláthová zaostala za Goggiaovou o pět a půl sekundy. Senzační vítězka super-G Ester Ledecká ve sjezdu nestartovala, neboť už trénuje na snowboardu na útok na další zlato.

Právě kvůli Ledecké, která v sobotu způsobila celosvětový šok s číslem 26, si dnes všechny medailistky daly velký pozor, aby neslavily předčasně. Goggiaovou však o životní úspěch už nikdo z outsiderů nepřipravil a je první šampiónkou olympijského sjezdu z Itálie v historii.

Sjezd oželela také krajanka Vonnové Mikaela Shiffrinová. Rozhodla se soustředit na kombinaci, která byla kvůli předpovědi počasí přeložena už na čtvrtek. Hlavně v rámci tréninku na kombinaci dnes absolvovala sjezd i Pauláthová.