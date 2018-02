Bank sbírá historky o Ledecké. Rakouští snowboardisté skákali po stolech

„Teď už jsem tu jen jako řidič. A natáčel jsem trénink, aby se na to mohli pak v klidu podívat," vyprávěl sedmatřicetiletý Bank v areálu Phoenix Snow Parku. Sám má s jízdou na prkně minimální zkušenosti. „Stál jsem na něm dvakrát, když mě kámoši vyhecovali. Jeli jsme v hlubokém sněhu rovnou někam do lesa, kde jsme strávili asi tři hodiny a málem jsem se z toho lesa nedostal," smál se pátý muž olympijského obřího slalomu v Soči.

Pohled na unikátní obojživelnici při snowboardovém tréninku ale pro něj byl obohacující i z trenérského hlediska. „Viděl jsem navazování oblouků, to je alfa a omega, hraní si s předozadní rovnováhou, to je mnohem podobnější lyžování, než jsem myslel. Ty věci jsou úplně v pohodě použitelné u nás," postřehl Ondřej Bank, jenže na lyžařskou přípravu Ledecké dohlíží spolu se svým bratrem a hlavním koučem Tomášem.

Lyžařský triumf Ledecké by dokonce mohl překlopit trend, jímž se teď lyžování vydalo. „Hodně se to tlačí do specializace na danou disciplínu, trochu se vytrácí všestrannost," líčí Bank. Sílí i hlasy, že by kombinace měla vypadnout z programu velkých akcí. „Já myslím, že by měla zůstat. Já se také snažil jezdit všechny disciplíny, ale to dělali tři čtyři lidi. Podle mě by to mělo v lyžování být, i když kombinovat ho se snowboardem, to už je samozřejmě cvokárna," směje se Bank, jenž stále přijímá gratulace k sobotnímu zlatu Ledecké.

„Sbírám různé takové historky a střípky. Rakouští snowboarďáci vyprávěli, jak na to koukali v Rakouském domě, všichni mlčeli a nevěděli, co se děje. A ti snowboarďáci skákali po stole a řvali radostí," vypráví Bank. Právě rakouskou sjezdařku Annu Veithovou Ledecká o jedinou setinu připravila o zlato.