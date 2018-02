ZOH ON-LINE: České biatlonistky propadly, vládly Bělorusky. Zářil i švédský veterán, zlato bere také Maďarsko

Nor Henrik Kristoffersen zvládl první kolo olympijského slalomu na jedničku.

Curleři Švýcarska se jako poslední kvalifikovali do semifinále, když vyhráli nad Velkou Británií.

Lindsey Vonnová na trati sjezdu do kombinace.

Spokojená Lindsey Vonnová v cíli sjezdu do kombinace. Bude jí náskok stačit i ve slalomu?

Americký akrobatický lyžař David Wise obhájil na OH v Pchjongčchangu zlato v U-rampě ze Soči.

Americká radost. Akrobatický lyžař David Wise obhájil na OH v Pchjongčchangu zlato v U-rampě ze Soči.

Americký akrobatický lyžař David Wise obhájil na OH v Pchjongčchangu zlato v U-rampě ze Soči. O osm desetin bodu porazil krajana Alexe Ferreiru.

Američanka Mikaela Shiffrinová se sice chystala rozšířit elitní klub hvězd, které na olympijských hrách vyhrály tři různé disciplíny v alpském lyžování. Jenže její plán zařadit se po bok držitelům pomyslné trojkoruny - Rakušanu Tonimu Sailerovi (1956), Francouzi Jeanovi-Claudeu Killymu (1968) a Chorvatce Janice Kosteličové (2002) - nevyšel. Skončila na druhém místě za vítěznou Švýcarkou Michelle Gisinovou. Čtyřiadvacetiletá vítězka přidala do rodinné sbírky olympijské zlato čtyři roky po starší sestře Dominique, jež v Soči vyhrála sjezd.

Po kombinačním sjezdu přitom vedla jiná Američanka Lindsey Vonnová, jenže při slalomu chybovala a ani nedojela do cíle. Češka Kateřina Pauláthová i díky zaváhání řady soupeřek bere sedmnácté místo.

Do historie mohl vstoupit také Rakušan Marcel Hirscher, jenž v Pchjončchangu vyhrál obří slalom a kombinaci. Dnes nastoupil ke své nejsilnější disciplíně slalomu speciál, ale už v prvním kole vypadl. Dvojnásobný mistr světa přitom vyhrál v této sezóně šest z osmi slalomů Světového poháru a má namířeno pro svůj už sedmý velký křišťálový globus. Roli spolufavorita později neunesl ani Nor Henrik Kristoffersen, který po triumfu v první jízdě ve druhém kole upadl a rovněž do cíle nedojel.

Ze zlata se nakonec radoval Švéd André Myhrer, jenž se v 35 letech stal nejstarším olympijským medailistou v této disciplíně. Jepičí život mělo vystoupení kvarteta Ondřej Bernt, Filip Forejtek, Jan Zabystřan, Adam Kotzmann. Ani jeden z nich si neporadil s nástrahami 1. kola a druhé dějství se tak už jelo bez české účasti.

Němci potvrdili roli favoritů

Favorizovaní němečtí sdruženáři vyhráli soutěž družstev před Norskem a Rakouskem. Česká čtveřice skončila stejně jako před čtyřmi lety v Soči sedmá, Tomáš Portyk, Ondřej Pažout, Lukáš Daněk a Miroslav Dvořák za sebou nechali tři soupeře.

Češi byli po skokanské části šestí, ale před Finy vyběhli do štafety na 4x5 kilometrů s náskokem pouhých dvou sekund. Na druhém úseku klesl juniorský mistr světa Pažout na sedmé místo a další dva čeští reprezentanti pak už běželi s velkým odstupem od šesté i osmé pozice. Za českým týmem skončily Itálie, Polsko a USA.

Němci vyhráli týmový závod pouze při jeho olympijské premiéře před 30 lety v Calgary. Od Salt Lake City 2002 z něj pravidelně vozili medaile, ale zlato se jim vyhýbalo. Až nyní potvrdili pozici jednoznačných favoritů, podpořenou týmovými tituly ze dvou posledních mistrovství světa v prakticky totožné sestavě i olympijskými triumfy Erica Frenzela a Johannese Rydzeka z individuálních závodů v Koreji.

Přitom po skoku vedlo Rakousko, ale jen o šest vteřin a nevelký náskok sedmatřicetiletý Wilhelm Denifl před dvacetiletým německým benjamínkem Vinzenzem Geigerem dlouho neudržel. Fabian Riessle pak soupeřům utekl a v polovině závodu už měli Němci k dobru téměř tři čtvrtě minuty. Frenzel a finišman Rydzek náskok ještě navýšili a oba získali v Pchjongčchangu druhé zlato.

Německým biatlonistům v úterý ve smíšené štafetě proklouzla medaile mezi prsty, marně se ji pokoušel získat i ženský tým na 4x6 km v čele s Laurou Dahlmeierovou. Ta na třetí korejské zlato nedosáhla. Její tým vyhrál sedm z posledních osmi štafet Světového poháru, teď byl až osmý.

České kvarteto Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková skončilo hluboko v poli poražených. Puskarčíková rozjela závod dobře, ale Jislová i Davidová musely každá po střelecké položce vestoje na dva trestné okruhy a finišmanka Vítková umístění už jen mírně vylepšila. Sestava, v níž celou sezónu kvůli zranění chybí jednička Gabriela Koukalová, tak nenavázala na vystoupení před čtyřmi lety v Soči. Reprezentantky na minulé olympiádě dojely čtvrté a po diskvalifikaci Rusek později získaly bronz.

Závod kvůli silnému větru přinesl mnoho zvratů a většina favorizovaných týmů neuspěla. Vítězné Bělorusko ve štafetě dosud nezískalo žádnou olympijskou medaili.

Finále ženského hokejového turnaje mělo tradiční složení. Zlatou kanadskou šňůru, která se táhla už od her v Salt Lake City v roce 2002, dokázaly Američanky zlomit. USA porazily velkého rivala 3:2 po samostatných nájezdech a navázaly na zlatý triumf z Nagana.

Skikrosařka Nikol Kučerová zajela 13. čas v kvalifikaci, jež určila nasazení do vyřazovacích jízd pro páteční závod o olympijské medaile v Pchjongčchangu. Osmadvacetiletá česká reprezentantka zaostala o 2,5 sekundy za nejrychlejší Marielle Thompsonovou z Kanady.

Americký akrobatický lyžař David Wise obhájil zlato v U-rampě ze Soči. Čtyřnásobný vítěz X-Games a bývalý mistr světa porazil díky vynikající poslední jízdě o osm desetin bodu krajana Alexe Ferreiru. Také v premiéře snowboardové disciplíny Big Air pod pěti kruhy rozhodl až poslední pokus. Rakušanka Anna Gasserová připravila závěrečným ze tří skoků o zlatý double Jamie Andersonovou z USA, která už v Pchjongčchangu vyhrála slopestyle. Bronz získala teprve šestnáctiletá Novozélanďanka Zoi Sadowská Synnottová.

Maďarské překvapení

Senzačními vítězi štafetového závodu v rychlobruslení na krátké dráze se stali Maďaři před Čínou a Kanadou. Soutěž na 500 metrů vyhrál Číňan Wu Ta-ťing a vylepšil stříbro ze Soči, na dvojnásobné trati se z prvenství radovala Nizozemka Suzanne Schultingová.

Čtveřice Shaoang Liu, Shaolin Sándor Liu, Viktor Knoch a Csaba Burján časem 6:31,971 překonala olympijský rekord a vybojovala první maďarské zlato ze zimních her. Dosud mělo Maďarsko na kontě dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile, všechny z krasobruslení.

Wu Ta-ťing, který po triumfu na pětistovce útočil na druhé zlato, pomohl Číně ke stříbru. Další medaile se na druhý pokus dočkal Kanaďan Samuel Girard, čtvrtý v závodě na 500 metrů. Favorizovaní Korejci dojeli po kolizi s velkým odstupem čtvrtí.

Dvacetiletá Schultingová udržela až do cíle těsný náskok před Kanaďankou Kim Boutinovou, třetí místo obsadila Italka Arianna Fontanaová. Ta na dráze v Kangnungu zkompletovala medailovou sbírku a celkem už má na kontě osm olympijských medailí. Druhá Boutinová si z Koreje odveze i dva bronzy. Obě domácí závodnice ve finále krátce před cílem upadly.

Wu Ta-ťing na nejkratší trati časem 39,584 vylepšil vlastní světový rekord ze čtvrtfinále a postaral se o první čínské zlato na letošních hrách. Korejec Hwang Tche-hon dojel druhý, jeho krajan a vítěz patnáctistovky Lim Hjo-čun třetí.