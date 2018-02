ZOH ON-LINE: Němky s Dahlmeierovou ve štafetě neprohrávají, co na to Češky? Favorité vyhořeli

Nor Henrik Kristoffersen zvládl první kolo olympijského slalomu na jedničku.

Curleři Švýcarska se jako poslední kvalifikovali do semifinále, když vyhráli nad Velkou Británií.

Lindsey Vonnová na trati sjezdu do kombinace.

Spokojená Lindsey Vonnová v cíli sjezdu do kombinace. Bude jí náskok stačit i ve slalomu?

Americký akrobatický lyžař David Wise obhájil na OH v Pchjongčchangu zlato v U-rampě ze Soči. O osm desetin bodu porazil krajana Alexe Ferreiru.

Američanka Mikaela Shiffrinová se sice chystala rozšířit elitní klub hvězd, které na olympijských hrách vyhrály tři různé disciplíny v alpském lyžování. Jenže její plán zařadit se po bok držitelům pomyslné trojkoruny - Rakušanu Tonimu Sailerovi (1956), Francouzi Jeanovi-Claudeu Killymu (1968) a Chorvatce Janice Kosteličové (2002) - nevyšel. Skončila na druhém místě za vítěznou Švýcarkou Michelle Gisinovou. Čtyřiadvacetiletá vítězka přidala do rodinné sbírky olympijské zlato čtyři roky po starší sestře Dominique, jež v Soči vyhrála sjezd.

Po kombinačním sjezdu přitom vedla jiná Američanka Lindsey Vonnová, jenže při slalomu chybovala a ani nedojela do cíle. Češka Kateřina Pauláthová i díky zaváhání řady soupeřek bere sedmnácté místo.

Do historie mohl vstoupit také Rakušan Marcel Hirscher, jenž v Pchjončchangu vyhrál obří slalom a kombinaci. Dnes nastoupil ke své nejsilnější disciplíně slalomu speciál, ale už v prvním kole vypadl. Dvojnásobný mistr světa přitom vyhrál v této sezóně šest z osmi slalomů Světového poháru a má namířeno pro svůj už sedmý velký křišťálový globus. Roli spolufavorita později neunesl ani Nor Henrik Kristoffersen, který po triumfu v první jízdě ve druhém kole upadl a rovněž do cíle nedojel.

Ze zlata se nakonec radoval Švéd André Myhrer, jenž se v 35 letech stal nejstarším olympijským medailistou v této disciplíně. Jepičí život mělo vystoupení kvarteta Ondřej Bernt, Filip Forejtek, Jan Zabystřan, Adam Kotzmann. Ani jeden z nich si neporadil s nástrahami 1. kola a druhé dějství se tak už jelo bez české účasti.

I Frenzel má políčeno na třetí olympijské zlato

Také Eric Frenzel má políčeno na třetí olympijské zlato. Němečtí sdruženáři totiž v úterý zcela ovládli stupně vítězů v závodě jednotlivců a bylo by velkým překvapením, kdyby si formu neudrželi i pro čtvrteční týmový závod. V něm se na olympiádě naposledy radovali před třiceti lety při premiéře v Calgary. Češi mezi favority nepatří.

Německým biatlonistům v úterý ve smíšené štafetě proklouzla medaile mezi prsty, teď se ji pokusí získat ženský tým v čele s Laurou Dahlmeierovou, pro níž by to bylo už třetí korejské zlato. Němky vyhrály sedm z osmi posledních štafet ve Světovém poháru. Jedinou výjimkou byl lednový závod v Oberhofu, kde je předstihly Francouzky. Tam však Dahlmeierová kvůli nemoci chyběla. V konkurenci se nebude chtít ztratit ani české kvarteto v sestavě Vítková, Puskarčíková, Davidová a Jislová.

Finále ženského hokejového turnaje má tradiční složení. Zlatou kanadskou šňůru, která se táhne už od her v Salt Lake City v roce 2002, se znovu pokusí přetrhnout Američanky. Jen v Turíně byly místo nich ve finále Švédky, ale také neuspěly. Oba finalisté se utkali už v základní skupině a Kanaďanky vyhrály 2:1. Jejich největší hvězda Megan Agostaová, autorka 17 olympijských gólů, bude hrát o čtvrté zlato.

Skikrosařka Nikol Kučerová zajela 13. čas v kvalifikaci, jež určila nasazení do vyřazovacích jízd pro páteční závod o olympijské medaile v Pchjongčchangu. Osmadvacetiletá česká reprezentantka zaostala o 2,5 sekundy za nejrychlejší Marielle Thompsonovou z Kanady.

Americký akrobatický lyžař David Wise obhájil zlato v U-rampě ze Soči. Čtyřnásobný vítěz X-Games a bývalý mistr světa porazil díky vynikající poslední jízdě o osm desetin bodu krajana Alexe Ferreiru. Také v premiéře snowboardové disciplíny Big Air pod pěti kruhy rozhodl až poslední pokus. Rakušanka Anna Gasserová připravila závěrečným ze tří skoků o zlatý double Jamie Andersonovou z USA, která už v Pchjongčchangu vyhrála slopestyle. Bronz získala teprve šestnáctiletá Novozélanďanka Zoi Sadowská Synnottová.

V závěrečné fázi už je také turnaj v curlingu, další medailové kolekce se budou rozdělovat ve třech disciplinách v shortracku na olympijské dráze v Kangnungu.