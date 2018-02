Další zápis do dějin? Ledecká jde do boje s hranami ostrými jako fena

Jen v olympijské prehistorii se stávalo, že by na jedněch zimních hrách dokázal sportovec vyhrát dvě různé disciplíny, naposledy se to povedlo Norovi Johanu Gröttumsbratenovi v roce 1928. Ledecká může ke zlatu z lyžařského super-G přidat přesně o týden později triumf ve své parádní disciplíně, paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Náhlý přesun kvalifikace ze čtvrtka na sobotu dopřál Ledecké volnější čtvrtek, kdy vůbec neměla na nohou snowboard, přes den vyrazila s maminkou na procházku. „Stráví čas s rodinou, dá si dobré jídlo, získá trochu energie navíc a večer se podíváme na video z tréninků," plánoval její americký snowboardový kouč Justin Reiter.

Kdo vyhrál ZOH ve dvou sportech Thorleif Haug (Nor.) 1924 běh na lyžích i sev. kombinace Johan Gröttumsbraten (Nor.) 1928 běh na lyžích, 1928 a 1932 sev. kombinace Heikki Hasu (Fin.) 1948 sev. kombinace, 1952 biatlon Anfisa Rezcovová (SSSR) 1988 běh na lyžích, 1992 a 1994 biatlon

„V pátek ráno na tréninku můžeme některé věci ještě doladit, odpoledne bude zase volnější. Každopádně rozhodnutí přesunout kvalifikaci bylo super," pochvaloval si v areálu Phoenix Snow Parku Reiter.

Servisman Petr Kouřil zatím chystal co nejrychlejší prkno na závod. „Pro mě je to podobné jako příprava lyží, jen chystám dvě hrany místo čtyř. Voskování je stejné, jen je to větší plocha, tak to zabere míň času," srovnává Kouřil, jenž je podobným unikátem jako Ledecká. Funguje jako servisman u lyží i snowboardu, přitom je původní hlavní profesí lyžařský kouč.

Mazání nerozhoduje

Klíčové při přípravě na závod v alpském snowboardingu jsou hrany. „Podle mě nehraje takovou roli, co je namazáno. Důležité je mít dvě perfektní hrany. Speciálně, když jsou na trati seky, je důležité, aby hrana zabrala hned," má jasno Kouřil přezdívaný Olsen.

Ostrost hran konzultuje se svým kamarádem a fyzioterapeutem Ledecké Jakubem Markem. „Hran je tolik, že ruce mám různě osekané, tak je fajn, když mám od něj zpětnou vazbu a můžu si to zkontrolovat. Ale ve finále je to na mně," líčí Kouřil, jenž si s Markem vytvořil specifickou terminologii na ostrost hran.

Když mu fyzioterapeut řekne, že hrana je ostrá jako pes, je připravená vcelku dobře. „A když jsou ostřejší, jsou ostré jako fena. Tak to bude i teď," usmívá se servisman, jenž vše chystá ručně na rozdíl od svých kolegů, kteří mají k dispozici různé stroje. „Důležité je mít úhelník, pilník, diamantové pasty a kameny, s nimiž se hrana leští, aby byla čistá a hladká bez vroubku," vyjmenovává nezbytné pomůcky.

Tým už je téměř rozhodnutý, na jakém snowboardu ze svých tří Ledecká závod pojede, ale Kouřil radši nachystá všechny, přičemž příprava jedné hrany může zabrat až hodinu. Česká hvězda je mezi snowboardistkami výjimečná tím, že jezdí na mužském prkně, které je tvrdší a má delší hranu.

V sobotu v 6.30 SEČ bude jasné, jestli ji dovezlo až ke zlatu. „Ester tam jde jako favoritka, ale bude to o hlavě. Po lyžařském vítězství se nic nezměnilo, soustředí se na každý závod a vůbec se nebojím, že by měla plnou hlavu něčeho jiného," ujišťuje Kouřil.