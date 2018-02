Další poklona pro Ledeckou! Dětem dává naději, řekla legenda Vonnová

Jedna éra končí, na hrách v Pchjongčchangu se s olympijskými hrami loučí třiatřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, nejúspěšnější sjezdařka v historii Světových pohárů. A nová éra přichází, její hlavní tváří by mohla být šokující vítězka super-G Ester Ledecká. Ostatně Vonnová k ní chová velký respekt.

Americká lyžařka Lindsey Vonnová na tiskové konferenci během her v Koreji.

Už po sjezdu, v němž dvojnásobná olympijská vítězka získala bronz, jen s lehkou nadsázkou hlásila, že se jí ulevilo, když tentokrát na startu nebyly žádné snowboardistky. A o české hvězdě Vonnová hovořila i po kombinaci, v níž vypadla ve slalomu po prvním místě ve sjezdu.

Sama si nedovede představit, že by v mládí zvládala zběsilou kombinaci lyžování a snowboardingu. „Opravdu jsem nikdy nebyla dobrá v ničem jiném než v lyžování. A to jsem zkoušela bruslení, fotbal i gymnastiku," pousmála se. „Na snowboardu jsem jela jen jednou a nedopadlo to úplně dobře," přiznala Američanka.

Překoná Stenmarka?

„Nová nastupující generace ale chce zažít všechno a je pro ně důležité si vyzkoušet i jiné sporty. Ester jim dává naději, že je možné závodit a být úspěšný ve více sportech současně. Jsem přesvědčena, že její vliv bude dlouhodobý," říká Vonnová, která potřebuje ještě šest vítězství ve Světovém poháru, aby se stala absolutně nejúspěšnější sjezdařkou v historii. Rekordních 86 triumfů má na kontě legendární Švéd Ingemar Stenmark.

„Dokud ho nepřekonám, s lyžováním neskončím," má jasno Američanka. Teď si ale odpočine s rodinou a do SP se zapojí až při březnovém finále v Aare