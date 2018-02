ZOH ON-LINE: Famózní Ledecká má druhé zlato, Jakš se blýskl osmým místem, získají hokejisté bronz?

Ester Ledecká to dokázala. To, co se před olympijskými hrami zdálo jako absurdium, se v sobotu stalo skutečností. Ester Ledecká je dvojnásobnou olympijskou vítězkou ve dvou odlišných sportovních odvětvích. Nová globální hvězda je z České republiky. Možná trochu ve stínu úspěchu Ledecké se hokejisté ve 13:10 utkají o bronz s Kanadou. V závodě na 50 km skončil český lyžař Martin Jakš osmý. To jsou české taháky sobotního programu ZOH v Pchjongčchangu. Vše podstatné naleznete v on-linu z tohoto dne.