Party skončila! Třese se mi brada, přiznala Ledecká

Devadesát let zimní olympiáda nic takového nezažila! Dvě zlaté medaile ve dvou různých sportech? Hvězda her v Pchjongčchangu se jmenuje Ester Ledecká, přesně týden po senzačním zisku zlata v lyžařském super-G triumfovala i ve své parádní disciplíně, paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Cítila jste na snowboardu větší tlak než v super-G, kde jste favoritkou nebyla? Nebo jste si říkala, že už jedno zlato máte a další by bylo bonusem?

Nebylo to tak, že bych chtěla zlato, ale chtěla jsem si ten závod užít. Naštěstí přehodili kvalifikaci na dnešek, takže jsem měla o pár dnů navíc na rozježdění, ale nebylo to tentokrát tak jednoduché se přehodit z lyžařky na snowboarďačku. Sníh je tu trochu jiný, musela jsem fakt se sebou hodně pracovat. Popravdě až dneska jsem se začala cítit jako snowboardistka, začala jsem jezdit jízdy, na které jsem zvyklá, se sebedůvěrou.

Žádná nervozita?

Z posledního týdne jsem popravdě byla nejmíň nervózní. Od kvalifikace jsem měla pocit, že už jsem doma a tohle znám. Konečně nemusím na nic čekat a můžu jen jezdit z kopce dolů a předvádět to, co jsem natrénovala. Cítila jsem se moc dobře. Sebevědomě.

I v cíli jste se na své poměry hodně radovala.

(úsměv) To je pravda. Byla jsem strašně šťastná, že se mi to povedlo. Už po kvalifikaci jsem byla asi nejvíc dojatá z celého korejského závodu. Měla jsem možnost tu jet v obou sportech, pak už jsem si říkala, že si to budu jen užívat a jezdit, jak jsem zvyklá.

Co s vámi dělá, že jste jako první žena v historii zimních olympiád vyhrála dva různé sporty?

Je to skvělý pocit, ale může za to spousta lidí, tým, o který se můžu opřít. Dneska Kubka (fyzioterapeut Marek), Justin (trenér Reiter), Olsen (kouč a servisman Kouřil), Erich (snowboardový trenér Pramsohler), který tu nemůže být a kouká v Itálii na televizi. Jsem ráda, že tu mám svou maminku, která bohužel přijela trochu zfetovaná, protože se strašně bojí letadel a teď ji celou cestu zpátky budu držet za ruku. Snad jsem se jí za ten strach aspoň trochu odvděčila, a to lítání ji snad naučíme. A že tu mohl být můj táta a...Já řekla táta? To jsem snad nikdy neřekla (tatínka oslovuje Janku). Samozřejmě díky i dědovi, doufám, že má i s babičkou radost, těším se, až jim zavolám. A všem lidem, co mě postavili na snowboard.

Skoro to vypadá, že vás děkovačka dojala.

Třese se mi brada celou dobu.

Jak si užíváte, že jste jednou z největších hvězd olympiády?

Pro mě ta největší party skončila v momentě, kdy jsem projela cílovou páskou...

Co znamenají dvě zlaté pro vaši budoucnost?

Dokud mě bude bavit dělat oba sporty, budu dělat obojí. A takhle se tím, doufám, i dobře živit.

Na co se teď nejvíc těšíte?

Docela se těším, až si dám jiné než korejské jídlo, které mi přijde pořád dost podobné. A teď si dám Milku. Smí se to říct? (úsměv)