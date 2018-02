Největší triumf od Čáslavské? Ledecká je hrdinka stvořená mimo systém

Nejen novináři z celého světa si nad počítači lámou hlavy, k čemu přirovnat historický kousek lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké. „Myslím, že je to největší věc od doby Věry Čáslavské, těžko mě napadá jiné srovnání,“ přemítá předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Ester Ledecká ve finále olympijských her v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu.

Legendární gymnastka získala na hrách v Tokiu a Mexico City celkem sedm zlatých medailí. Když dvaadvacetiletá Ledecká zaslechla toto přirovnání, malinko se začervenala. „Krásně se to poslouchá, ale co vám budu povídat, proti Věře jsem takhle malinká," ukazovala jen drobnou škvírku mezi palcem a ukazováčkem.

„Každý ví, že tu vyhrála Ester a že je z České republiky. To přesahuje hranice a obletí všechny světové noviny," upozorňuje Kejval, že sport se dokáže postarat o pozitivní reklamu pro Česko.

Češi s více zlaty z jedné olympiády Věra Čáslavská (sport. gymnastika) 1964 (3 zlaté), 1968 (4) Emil Zátopek (atletika) 1952 (3) Martin Doktor (kanoistika) 1996 (2) Martina Sáblíková (rychlobruslení) 2010 (2) Ester Ledecká (sjezd. lyžování/snowboarding) 2018 (2)

Nově zvolený člen Mezinárodního olympijského výboru měl i okamžité ohlasy od zahraničních funkcionářů. „Seděl jsem vedle místopředsedy FIS (Mezinárodní lyžařská federace) a generální sekretářky Sarah Lewisové a ti pořád říkali: ,Jestli to vyjde, píše se nová kapitola dějin našeho sportu.´ Oba Ester fandili a byli strašně rádi, že to klaplo," postřehl.

Ledecká sice dělá českému sportu velkou reklamu, ale přitom nevzešla z jeho systému. Vypiplal ji rodinný tým, který do Ester investoval svůj čas i peníze.

Ohromné nasazení lidí

„Není to dobře, je to katastrofa," přiznává Kejval. „Jenže řekněte mi, který sportovec ze systému vyšel? Teď je to postavené na totálním nadšení lidí," uvědomuje si. Však i další dvojnásobná olympijská vítězka rychlobruslařka Martina Sáblíková se spolu s trenérem Petrem Novákem vydala vlastní cestou...

„Ester je stejně stará jako můj kluk, spolu začínali lyžovat. Když jim bylo deset, mrzl jsem na tom kopci, Zuzana Ledecká stála se mnou, Honza Klapáč (děda Ester) pod kopcem. To nebylo o trenérech a systému, ale o ohromném nasazení těch lidí," připomíná Kejval.

„Ten systém tady už od roku 1990 nemáme, zbořili jsme ho a opět se ho snažíme zavést," připomíná Kejval porevoluční změny, které například rozmetaly fungující tréninková střediska mládeže.

Co teď s tím? „Samozřejmě chceme nějaký systém vytvořit. Ale především je potřeba stabilizovat situaci, aby byla jistota, že když jeden rok peníze do sportu přijdou, dostanete je i druhý, třetí, čtvrtý... Nikdo vám za půl roku sportovce nevychová," připomíná šéf Českého olympijského výboru.