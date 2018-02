Další zlato profesora Koláře. Ledecké přeměnil stereotypy

Janu Železnému pomáhal v Sydney 2000 vyléčit bolavou achilovku a oštěpař v Austrálii zkompletoval svůj zlatý hattrick. Kateřinu Neumannovou v Turíně před dvanácti lety při viróze dával dohromady i s pomocí akupunkturních jehliček a česká lyžařka se dočkala zlatého happyendu své olympijské kariéry. Mirce Knapkové v Londýně 2012 pomohl s natrženým mezižeberním svalem takovým způsobem, že si na skifu dojela pro suverénní triumf.

A jeho výrazné otisky nese i dvojnásob zlatý příběh lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké. „Tohle je taková satisfakce za ty problémy, které měla. Jsem hrozně šťastný," přiznával profesor Kolář, jehož věhlas výrazně přesahuje české hranice.

Když před čtyřmi lety startovala v Soči, radost z olympijské premiéry Ledecké vydatně kalily těžko snesitelné bolesti zad. „Ty problémy s plotýnkou nevznikly úrazem nebo jednorázově, ale stereotypem z jízdy na snowboardu i způsobu posilování," vzpomíná Kolář.

Kombinace není na škodu

Léčba bolavých zad nebyla otázkou jednoho napravení. „Musí se změnit patologické síly, které vedou ke vzniku problému. A musím říct, že za čtyři pět měsíců udělala hrozně moc," cení si schopnosti Ledecké na sobě pracovat. „Není to jen o tom, že vycvičíte břišní nebo zádový sval, je třeba předělání celé souhry svalů, musíte se to přeučit v mozku," vysvětluje Kolář.

A změna byla nutná, pokud chtěla Ledecká ve své slibně rozjeté kariéře pokračovat. „Trvá půl až tři čtvrtě roku, než to upravíte. Jako když chcete změnit způsob tenisového úderu, veslování nebo jízdy na bruslích, také to nějakou chvíli trvá a vyžaduje, aby se člověk nechodil jen aktivně léčit, ale také to zakompomoval do svých tréninkových metod," líčí.

U Ledecké je navíc zátěž extrémní díky jejímu tréninkovému odhodlání i unikátní kombinaci dvou odlišných sportů. „Ale řekl bych, že ta kombinace není na škodu," říká renomovaný fyzioterapeut, jenž má podíl na více medailích z Pchjongčchangu.

Stav svých vypadávajících ramen s ním konzultovala bronzová snowboardkrosařka Eva Samková, vleklé potíže se zády řešil u stříbrné rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. „U ní je to také dlouhodobější problém. Jako když voda kape pořád na jedno místo, vyhloubí díru i do betonu. Ale už to u ní vypadá mnohem lépe a mohla by odjet ještě nějaké závody do konce sezóny," věří Kolář.