Do prde**! soptil otec v roli komentátora, když dcera nevídanou chybou přišla o medaili

Stadloberová si jela pro stříbrnou medaili za suverénní Norkou Marit Björgenovou, ale sedm kilometrů před cílem po sjezdu zvolila špatný směr, a než si svou chybu stačila uvědomit a napravit ji, medailové naděje byly pryč.

„Běží špatným směrem, do prde**! Sakra, kam to vyběhla? Všechno je v háji. Bože můj!" klel v přímém přenosu Alois Stadlober a naštvaně mlátil tužkou za komentátorským pultem.

Jeho dcera, která měla stejný problém na trati hned dvakrát, si nakonec doběhla pro devátou příčku a ještě se musela strachovat, zda nebude diskvalifikovaná.

„Nevím, co se stalo špatně, protože jsem měla předtím skvělý den. Nerozumím tomu, nechápu. Vybrala jsem si špatnou stopu, a dokonce dvakrát. Podruhé už jsem si nebyla jistá. Měla jsem výpadek, nechápu, proč jsem jela jinam," smutnila v cíli pětadvacetiletá závodnice.

Pro stříbro si tak dojela Finka Krista Pärmäkoskiová. Trochu kuriózní bronz vybojovala Švédka Stina Nilssonová, která v dramatickém spurtu porazila favorizovanou Norku Ingvild Östbergovou. Pikantní na její medaili byl fakt, že Švédka netušila, že spurtuje o bronz, protože měla za to, že před ní dorazila dřív do cíle právě Stadloberová.

Otec Alois běžel do cílové rovinky svoji zdrcenou a plačící dceru obejmout.

I olympijská vítězka a komentátorka České televize Kateřina Neumannová marně hledala v paměti, že by se na takto špičkové akci něco podobného stalo adeptovi na medaili.

Většina českých fanoušků si asi vzpomněla na čtrnáct let starý omyl Lukáše Bauera, jenž si běžel pro triumf v závodu SP v Umee, jenže 150 metrů před cílem vjel do špatného koridoru. A byť svůj omyl napravil a do cíle doběhl v nejrychlejším čase, byl diskvalifikován a vítězství připadlo domácímu Mathiasi Fredrikssonovi. Jenže to šlo jen o dílčí podnik Světového poháru, na olympijských hrách se podobný lapsus opravdu jen tak nevidí.