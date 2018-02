Největší česká hvězda už v Koreji bydlí. Nedodělků je minimum, i mrazy ustoupily

Do Koreje vyrazily už v sobotu, spolu s trenérem Petrem Novákem bydlí v penzionu s výhledem na moře, trénovaly v posilovně a na suchu. Ve čtvrtek už se všichni stěhovali do vesnice v Kangnungu, přímořském středisku her.

„Zatím jsme to tu jen obhlédly, našly jsme prádelnu,“ pochvalovala si trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková. „Apartmán je hodně velký, líbí se mi, že tam je kuchyň a obývák pro všechny,“ hodnotila své první dojmy z pokoje s výhledem na Český dům.

Zdráhalová zažívá olympijskou atmosféru poprvé, a tak hned zamířila k maskotovi her a olympijským kruhům, aby se vyfotila na památku i sociální sítě. „A taky jsem se těšila na olympijskou deku,“ usmívala se. „Jen bude asi nezvyk bydlet v apartmánu s jinými sportovci, většinou jsme s Martinou nebo holkama z týmu,“ přemítala jednadvacetiletá rychlobruslařka.

Po ubytování společně vyrazily na první oběd v olympijské jídelně. Dojmy? Jen pozitivní! „Já nevěděla, co si dát. Nejradši všechno, ale to bych praskla,“ smála se Zdráhalová. „Hodně zeleniny a ovoce, fakt dobré to bylo,“ přikyvovala Sáblíková.

Halu, kam česká minivýprava zamířila odpoledne, už znala, i když v olympijském fialovém kabátu vypadá jinak. „Všude je olympijská symbolika, výzdoba je úplně jiná,“ všimla si. Na ledě byly Češky chvílemi i samy, v útrobách ještě malíři dodělávali poslední resty.

Těch ale v Pchjongčchangu není zdaleka tolik jako třeba v Soči či v Riu v době krátce před začátkem her. „Všechno v pořádku, baráky ve vesnici jsou úplně nové, my už jen instalovali televize, chystali matrace do postelí, to, co vždycky,“ hlásil do telefonu šéf české výpravy Martin Doktor.

Mírné oteplení

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach dokonce olympijské vesnice označil za jedny z nejhezčích, co viděl. „Nejhezčí mi zvenku přišly domy v Riu, ale vevnitř to byl jiný příběh, tady je to malinko naopak,“ srovnává Doktor.

„Jen v dolní vesnici ještě nejsou dodělané některé cesty, takže se zvenku nanosí dost nepořádku do společných prostor. V pokoji už se pak stejně zouvá v duchu místních tradic,“ vyprávěl.

Ve čtvrtek večer zamíří do Koreje další část výpravy v čele s běžci na lyžích či sáňkaři, přivítat by je měly vcelku přívětivé teploty po mrazech, které atakovaly v Pchjongčchangu minus dvacet. „Dole v Kangnungu bylo dneska i nad nulou, za oknem se můžete vyhřívat, ale venku zima je. Není to jako v Soči,“ srovnává Doktor s ruským přímořským letoviskem.