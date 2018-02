Expert má jasno: Na olympiádě Češi vybojují čtyři medaile

Medailová horečka se blíží. Do startu zimních olympijských her v Pchjongčchangu chybí jen pár dní a fanoušci už jsou natěšení, jak budou čeští sportovci útočit na cenné kovy. Bookmaker společnosti Chance Karel Brettschneider odhaduje, že medailové radosti zase tak moc nebude „Tipujeme, že se můžeme dočkat čtyř cenných kovů," má jasno expert. Že to však čtyřikrát pro české barvy cinkne, to je podle něj tutovka. „Na tuto variantu jsme vypsali nejnižší možný kurt 1,01:1," prozrazuje.