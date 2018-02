Olympijská televizní revoluce. ČT přišla o dvě třetiny programu, hlavním kanálem Eurosport

Za vším stojí změna majitele vysílacích práv z OH, kterou je nově společnost Discovery Communications nabízející kompletní přenosy z Pchjongčchangu na dvou kanálech Eurosportu. Televize veřejné služby od ní získala pouze sublicenci. A ta i přes významné diplomatické úspěchy vyjednavačů z Kavčích hor, jimž se podařilo původně vymezených sto vysílacích hodin bezmála zdvojnásobit, přináší striktní omezení. Zapomeňte na studia v dějišti her i v Praze, vše se navíc odehraje na jediném kanále a ani internet ČT nenabídne alternativu.

Od roku 2006 přitom mohli diváci v tuzemsku sledovat olympijské dění vždy na dvou kanálech České televize a k tomu i na osmi internetových streamech. Letos to bude ale jinak, ČT smí nabídnout jen jednu vysílací trasu z Koreje. „Sublicence nám jasně určuje podmínky, smíme odvysílat z olympiády 190 hodin a jen na jednom kanále, tedy ČT sport," říká trochu posmutněle šéfkomentátor Robert Záruba.

Biatlonisté se střetnou s hokejisty

„Pracujeme s tím rok a půl. A dnes už žijeme v tom, že náš divák nebude spokojený," přitakává ředitel ČT sport Jiří Ponikelský. „Všechny medailové závody se nám do limitu vejdou, ale museli jsme hodně škrtat třeba v hokejovém programu, tam odvysíláme jeden zápas denně. To mě mrzí asi nejvíc. Třeba 15. února se navíc dostáváme do časové kolize biatlonu a začátku utkání českých hokejistů s Korejci, takže tam vznikne asi třecí plocha u diváků," doplňuje Záruba, jenž byl přinucen rezignovat na svou představu o úplnosti vysílání z dějiště her.

V minulosti ČT vysílala až 700 hodin. „Hodně jsem musel poslední dobou oprášit matematické znalosti. Každý soutěžní den počítám doslova na minuty, abychom se na konci dostali přesně na číslo 190 hodin. Oželet ve vysílání musíme různé kvalifikace, včetně skokanů na lyžích, nedostaneme na obrazovku ani základní část curlingového turnaje," říká Záruba, který je ale rád, že se nenaruší kontinuita televizního vysílání ZOH trvající v naší zemi od roku 1956, přestože evropské veřejnoprávní televize už od MOV práva nezískaly.

Ceny raketově rostou

Discovery Communications zaplatila za vysílací práva na olympijské hry v letech 2018–2024 pro Evropu celkovou částku 1,3 miliardy eur a prodejem sublicencí se snaží investici zhodnotit. Kolik za ni musela zaplatit ČT, zůstalo předměstem obchodního tajemství. Je ale jasné, že v oblasti práv na vysílání sportovních přenosů se situace v posledních letech mění rychle a ceny stoupají na hodnoty, které se ještě před několika lety zdály zcela nereálné.

„Američané TV práva přeplácejí ve stovkách miliónů eur, na to veřejnoprávní televize v Evropě nejsou schopné reagovat. Mezinárodní olympijský výbor bohužel nehledí na propagaci sportu a motivaci mladých. Televizní práva se stala tvrdým byznysem. A to teprve uvidíme, jaká bude situace po vypršení stávající smlouvy v roce 2024," poodhaluje Ponikelský.

Navečer velký přehled

„I když jsme museli přistoupit ke zrušení olympijských studií, přesto můžeme divákům garantovat celodenní vysílání her na programu ČT sport zejména s důrazem na účast českých sportovců, kterou pomohou přiblížit i rozhovory. Živě z mix zóny to máme u hokeje a biatlonu, ostatní pokryjí naši reportéři aktuálně podle možností," připomíná Záruba, jenž počítá i s využitím tradičních televizních expertů, ať už to budou David Pospíšil na hokej, Ivan Masařík u biatlonu či Kateřina Neumannová u běžeckého lyžování.

„S ohledem na časový posun, kdy v Česku bude o osm hodin méně než v dějišti her, chceme dát divákům i ještě důležitý záchytný bod v podobě hodinového Velkého přehledu, který vždy od 18:00 shrne vše podstatné, co se událo ten den na olympiádě. Po něm bude následovat repríza nejatraktivnějšího přenosu z rána," přibližuje Záruba.

Rozšířená realita a interaktivní přenosy na Eurosportu

Eurosport není volně šířeným televizním kanálem, navíc v české verzi nebude ani komentovat přímo z místa a má povinnost zachovávat neutralitu a nefandit. Svůj program ale rozděluje tak, aby jeho divákům ze ZOH vůbec nic neuniklo. Eurosport 1 nabídne veškeré závody na sněhu a k tomu přenosy z hokejového i curlingového turnaje. Další ledové sporty se objeví živě na Eurosportu 2. Platit se bude muset i za internetové streamy těchto stanic.

Za to ale Eurosport slibuje více než 4000 hodin vysílání ze 102 sportovních disciplín, v nichž se bude v Koreji bojovat o medaile. 900 hodin by mělo zabrat živé vysílání, což je podle představitelů stanice balík, jaký evropský divák ještě nikdy v historii nedostal. Současně Eurosport láká na poslední technické inovace včetně využití rozšířené reality a individualizace vysílání prostřednictvím interaktivního přehrávače.