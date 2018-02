Originální český nástup! Rašku neuctili jen čepicí

„Bylo to na místě, vždyť je to náš první vítěz zimní olympiády," vyprávěl krasobruslař Michal Březina, jenž slavnostní zahájení her zažil už potřetí v kariéře. „Myslím, že se nám to povedlo na to, že jsme telemark cvičili jednou nebo dvakrát. Jsme prostě profíci," smála se snowboardistka Eva Samková, vlajkonoška české výpravy.

„Je pravda, že na nácvik moc času nebylo, vlastně jen od momentu, kdy jsme vyšli z baráku do příchodu na stadión," vyprávěl šéf české výpravy Martin Doktor. „Ale byla to důstojná pocta panu Raškovi," věřil bývalý kanoista.

„Ve Vancouveru jsme skákali jako Češi, to si pamatuju dodnes, jak se třepala celá nástupní plošina. A v Soči jsme zpívali českou hymnu. Všechny tři ceremoniály byly své, ale tenhle byl myslím jeden z nejhezčích," porovnával Březina, jenž po nástupu využil možnosti opustit stadión dřív.

„Jak už jsem dvě zahájení zažil, trochu jsem tušil, co přijde, a hlavně mám v sobotu ráno trénink, tak jsem nechtěl na tribuně sedět dlouho," vysvětloval Březina, proč se závěr ceremoniálu chystal sledovat jen v televizi.

Největší tajenka ceremoniálu byla odtajněna krátce po 22. hodině místního času, nejčastější tipy na jméno posledního člena olympijské štafety byly správné. Krasobruslařka Kim Ju-Na, vítězka z Vancouveru, předvedla krátké vystoupení na improvizované ledové ploše a zapálila oheň, který bude nad Pchjongčchangem plát do 25. února.

Zahájení patřilo kvůli zimě k nejkratším v historii, trvalo jen zhruba 135 minut, nevelkou plochu Olympijského stadiónu obešlo 91 výprav rychle. Snad jen vlajkonoši a běžci na lyžích z Tongy Pitu Taufatofuovi mráz nevadil, stejně jako v mnohem teplejším Riu, kde závodil v taekwondu, nastupoval do půl těla.

Necelou padesátku českých sportovců přivedla na plochu s vlajkou Samková. „Moc se mi to líbilo, přála bych každému sportovci, aby si to zažil. Jen se mi na začátku lehce zamotala vlajka, tak jsem byla trochu nervózní, snažila jsem se ji rozmotat, ale ten vítr vlajku víc zamotával," popisovala olympijská vítězka ze Soči. „A byli jsme rádi, že zahájení bylo kratší, protože už byla zima," přiznávala.

Češi můžou medailovou sbírku nastartovat hned o prvním víkendu a mají na co navazovat, ze Soči výprava vezla domů osm medailí.

Biatlonisty v čele s Veronikou Vítkovou a Ondřejem Moravcem čekají v o víkendu sprinty (v sobotu ženy, v neděli muži, vždy od 12.15 SEČ), obhajovat medaili na tříkilometrové trati bude v sobotu rychlobruslařka Martina Sáblíková (od 12.15 SEČ).