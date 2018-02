U Kokosek to vře. Přišli o slavnou trenérku. Zůstane jim bob?

Olympijská vítězka z Turína a sedminásobná mistryně světa Kiriasisová působila u jamajského týmu jako trenérka pilotek od loňska a výrazně přispěla k tomu, že se Jazmine Fenlatorová-Victorianová a Carrie Russellová kvalifikovaly do Pchjongčchangu. Stanou se tak prvními Jamajčankami, které se představí na zimních hrách.

Už u toho ale nebude Kiriasisová, jež se podle oficiálního prohlášení Jamajské bobové a skeletonové federace rozhodla nepokračovat ve funkci. Třiačtyřicetiletá Němka to odůvodnila tím, že měla být přeřazena do role analytičky trati, v níž by neměla přístup ke svým svěřenkyním.

Jamajská federace nejprve v tiskové zprávě děkovala Kiriasisové za její práci a litovala jejího odchodu, oficiální prohlášení však brzy korigoval prezident svazu Christian Stokes pro agenturu Reuters: "Ta dáma měla mimořádně destruktivní vliv na tým," řekl.

"Teď, když je pryč, je spolupráce mnohem lepší. Napětí opadlo a závodnice se mohou nyní soustředit v mnohem zdravější atmosféře. Když jste v týmu, musíte být týmový hráč. Nejsou tu žádní bohové a bohyně," uvedl prezident federace.

Kiriasisová své přeřazení do méně významné funkce, jež vedlo k jejímu odchodu, nechápe. "Takové zklamání jsem ještě v životě nezažila," řekla BBC. "Také závodnice mi říkaly, že nerozumí tomu, proč k tomu došlo, protože se mnou neměly žádné problémy a měly jsme dobrý vztah," řekla devítinásobná vítězka Světového poháru.

Její odchod od týmu Kokosek ještě může mít dohru, neboť Kiriasisová tvrdí, že je faktickou majitelkou bobu, v němž mají Jamajčanky příští týden závodit. Stroj pro olympijské debutantky získala pouze díky svým kontaktům.

Soutěže bobistek začínají v sobotu tréninkovými jízdami, samotný závod startuje v úterý.