Vyvalili oči a nevěřícně zírali na výsledky! Za skvělý výkon bude odměnou spánek a zmrzlina

Anna Dušková letí vzduchem během volné jízdy na OH v Pchjongčchangu. Její kolega ve sportovní dvojici Martin Bidař na ni čeká s otevřenou náručí.

Sportovní dvojici Anna Dušková, Martin Bidař se při olympijské premiéře dařilo i ve volné jízdě. Vystoupení českých krasobruslařů na OH tak bude hodnoceno jako úspěšné.

Po krátkém programu jste byli patnáctí a už postup mezi elitní šestnáctku byl skvostným výsledkem. Dokázali jste si představit, že ve volné jízdě přidáte další skvělý výkon a posun na čtrnáctou příčku?

Dušková: Já jsem ani neuvažovala, že bychom mohli někoho porazit. Dostali jsme nejlepší známky sezóny. Měli jsme vyvalené oči a nevěřícně zírali na výsledky, že jsme neskončili mezi tou šestnáctkou poslední.

Bidař: Máme úžasný pocit z jízdy. A jsme rádi, že nemusíme další den brzy ráno vstávat. Před středečním krátkým programem jsme totiž museli z postele před pátou hodinou, ve čtvrtek budík zvonil ve čtvrt na šest. Ale stálo za to si přivstat.

Jaký jste měli dojem z výkonu ve volné jízdě?

Bidař: Zase jsem měl problém s toeloopem stejně jako v krátkém programu. Když jsem chyboval znovu, tak jsem si říkal, že to snad není možné. Na trénincích jsem přitom skákal normálně.

Dušková: Bylo to bez pádu, takže v pohodě. Myslím, že byly pěkné odhozené skoky, vrátil se nám pocit sebejistoty. Máme zpátky rytmus. Před olympiádou jsem měl problém, protože jsem necítila, jak vysoko jsem nad ledem a nedokázala správně načasovat rozbalení skoku do výjezdu. Ale s přibývajícími tréninky jsem se dostala do pohody.

Předčil konečný výsledek při premiéře na olympijských hrách vaše očekávání?

Dušková: Rozhodně. Přijeli jsme s tím, že budeme v Pchjongčchangu nějak existovat. Vždyť jsme po mé listopadové operaci přetržených vazů v koleni trénovali jen pár týdnů. Nemůžeme být spokojenější.

V osmnácti letech jste na začátku kariéry. Představuje zkušenost z Pchjongčchangu velký bonus pro budoucnost?

Bidař: Snad ano. Olympijský závod je ve všech aspektech vážně jiný ve srovnání se všemi, které jsme dosud absolvovali.

Dušková: Určitě bychom chtěli jet na další olympiádu. A posunout se výkonnostně i výsledkově.

Postup mezi šestnáct nejlepších byl velkým překvapením. Byli jste proto před volnou jízdou klidnější?

Dušková: Troška nervozity na mě dolehla, protože jsme volnou jízdu moc netrénovali. Byla jsem napnutá, jaký bude výsledek. A je velice dobrý.

Čím se před nedělním odletem za skvělý výsledek odměníte?

Dušková: V pátek budu spát alespoň do jedenácti. Tréninky před sedmou byly hrozné. Já si radši dávala budík o čtvrt hodiny dříve, protože jsem jej vždy zamáčkla, a ještě si deset minut přispala.

Bidař: Určitě si pospíme. Jezdili jsme na tréninky před soutěžním vystoupením hodně brzy, alespoň s hodinovou rezervou, abychom se dostatečně probrali a rozhýbali. Já vstávala pokaždé na třikrát. Taky se těším se na zmrzlinu, kterou jsem si dosud odpíral kvůli hlídání váhy. A plánujeme cestu na zápas českých hokejistů a závod Martiny Sáblíkové