Ledeckou v ČT zpozdila nejen sublicence, ale i odklad zlatého závodu, vysvětluje ředitel sportu

Nejeden fanoušek je zmaten, nejeden rozhořčen. Informovaní diváci však se začátkem her v Pchjongčchangu zaznamenali zásadní změnu v televizním olympijském vysílání. Česká televize je držitelem pouze sublicence. Také proto se mohlo stát, že zlatou jízdu Ester Ledecké v super-G odvysílala až ze záznamu. „V určitých momentech se nelze křížení programu disciplín s českými sportovci vyhnout,“ poukazuje Jiří Ponikelský, ředitel ČT sport, v rozhovoru pro Sport.cz.

Česká televize má při vysílání ZOH omezený manévrovací prostor. Přesto se diváci logicky ptají - proč nevysílala zlatou jízdu Ester Ledecké živě?

Vysíláme v rámci podmínek tzv. sublicence. Původní dohoda s majitelem práv nám umožňovala odvysílat ze ZOH pouhých sto hodin bez možnosti reprízy, nakonec se nám ale podařilo vyjednat dvojnásobný počet hodin, které můžeme ze ZOH odvysílat a k tomu ještě možnost reprízovat. Denně tak divákům nabízíme až 14 hodin premiérového vysílání. Sublicence nám však nedovoluje odvysílat například jiný obsah v televizi a jiný na webu. Děláme maximum pro to, abychom ukázali české sportovce a pokud možno živě, bohužel ale není v našich silách se v určitých momentech křížení programu vyhnout. Proto se veškeré zajímavé momenty, které nemůžeme vysílat přímým přenosem, snažíme nabídnout co nejdříve ze záznamu. Start závodu Ester Ledecké byl kvůli povětrnostním podmínkám odložen. A proto došlo ke zkřížení vysílání s hokejem. Jízdu Ester Ledecké jsme odvysílali hned, jak to bylo možné, ve druhé přestávce zápasu hokejistů Česka proti Kanadě.

Bratr Ledecké tento počin ČT na sociálních sítích velmi neuctivě okomentoval. Chcete na něj reagovat?

Věříme, že jeho reakce byla ovlivněna emocemi. Více se k tomu není třeba vyjadřovat.

Jak hodnotíte komentář zlaté jízdy Ledecké? Expertka Lucie Hrstková neustále mluvila jen o chybách, spolu s Petrem Vichnarem si ani nevšimli příznivě se vyvíjejících mezičasů. A v cíli z toho bylo zlato...

Soustředění expertky na průběh jízdy je naprosto pochopitelné, chyby přiznala v cíli i zlatá Ester Ledecká. Snad se mohli více zaměřit na první mezičasy, od těch závěrečných už jednoznačně senzační atak první příčky zdůraznili. Je to nejpřekvapivější olympijská vítězka v naší historii a komentář v cíli rozhodně důstojně zprostředkoval obrovskou emoci překvapení a radosti.

S podmínkami sublicence pracujeme rok a půl - a dnes už žijeme v tom, že náš divák nebude spokojený, avizoval jste již na startu ZOH. Přesto, vyskytly se během her problémy, které ČT zaskočily?

Podmínky sublicence jsou pochopitelně limitující ve srovnání s předešlými olympiádami, ale základní problémy přináší především korejské počasí a mimořádný počet programových změn a přeložených soutěží. Připravený plán jsme vlastně v polovině olympijských dnů museli měnit a program neustále modifikovat podle povětrnostních podmínek a rozhodnutí jury.

ČT si mimo jiné vyjednala možnost jedné reprízy, která ovšem nesmí projít zásadní střihovou úpravou. Jak tato podmínka v konkrétních případech s účastí českých sportovců ovlivnila vysílání?

Snažíme se, aby diváky ovlivnila minimálně. Nicméně stalo se to třeba v neděli, kdy diváci místo začátku hokeje chvíli sledovali doběh mužského štafetového závodu. Kdybychom jej nedovysílali do konce, museli bychom podle smlouvy i reprízu odvysílat bez finiše. Není to optimální, hokej v tu chvíli zajímal víc lidí, ale nemůžeme rezignovat na diváky, kteří čekali na konec medailového závodu. Na hokej jsme přišli zhruba v osmé minutě a jeho reprízu pak uvedli celou. Bohužel se doběh závodu zdržel, doufali jsme, že konec a start hokeje budou těsnější.

Na jaké kolize programu s českými sportovci ve zbytku olympiády se mají diváci ještě nachystat?

Pokud jde o hokejové semifinále, za dodržení současného rozpisu soutěží by se české naděje snad křížit neměly. Jenže popravdě - kdo z vás tipoval vítězství Ester Ledecké? A třeba Martina Sáblíková už za sebou jedno vítězství v závodu s hromadným startem ve Světovém poháru má také. Kéž by českých senzací bylo jen a jen více.

Píše vám hodně diváků? A máte pocit, že problematiku sublicence chápou...?

Diváci se na olympijské vysílání informují a situaci ve velké většině chápou, maximálně potřebují mírně doupřesnit pár drobností. Situaci s právy vysvětlujeme na mnoha platformách, nejen v televizi, již několik měsíců a platí obecné - ten, kdo se zajímal, měl možnost se vše včas a s veškerými podrobnostmi dozvědět. Naše divácké centrum je připraveno všechny dotazy divákům zodpovědět, a to i o víkendech.

Bylo rozumné zřídit domácí studia v olympijských parcích v Brně a Ostravě takřka pod širým nebem? Moderátor Hölzel při vysílání tak dlouho mrznul, až onemocněl...

Propagace Olympijských festivalů v Brně a Ostravě navazuje na předešlá vysílání z Prahy 2014 a Lipna 2016. Mezinárodní olympijský výbor tuto původní českou iniciativu propojující vrcholné olympijské zážitky s neobyčejně účinnou propagací sportu se zvláštním zaměřením na nejmladší generaci zařadil mezi prioritně podporované výhledové cíle a po vzoru našich olympijských parků už vznikla řada obdobných v několika zemích Evropy i Asie. Studia pod širým nebem jsou zkrátka v zimním období poněkud riskantní, ale Jirka Hölzel se jako vyznavač outdoor sportů a zkušený zálesák určitě zase dá rychle do pořádku.